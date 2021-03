Rechaza Beto Santos acusaciones por publicación de fotos íntimas de mujeres indígenas

+ El aspirante de Morena a la diputación del Distrito 10 Choapam-Mixe, asegura que presentará una “denuncia penal en contra de quien resulte responsable” por las acusaciones infundadas.

Oaxaca de Juárez, Oax. 15 de marzo de 2021.- Beto Santos, aspirante del Partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena), a la diputación del Distrito 10 Choapam-Mixe, desmintió “categóricamente” los señalamientos en su contra, que lo acusan de publicar una serie de fotos de mujeres desnudas indígenas en una plataforma virtual. Aseguró que presentará una “denuncia penal en contra de quien resulte responsable” por las acusaciones infundadas.

En rueda de prensa el candidato refirió que, a través de diversos medios, principalmente en redes sociales “me han acusado de trata de blancas, violación e incluso pederastia y hasta de ser huachicolero”, sin embargo, aseguró que hasta el momento “no existe ninguna carpeta de investigación en su contra”.

En este mismo tenor Beto Santos reafirmó que ya se ha presentado ante las autoridades correspondientes para saber si existe alguna investigación en su contra “pero no la hay”. Agregó que a principios del mes de febrero de este año tramitó su “certificado de antecedentes no penales”, el cual le fue expedido sin problema alguno: “Si estuviera en algún proceso judicial, no es posible que te lo puedan entregar”, señaló.

Adelantó que ante los resultados de encuestas que lo colocan como el candidato mejor posicionado en su distrito, identificaron este ataque como un “ataque político” y aseguró que no tiene ningún problema de que las autoridades correspondientes “revisen e investiguen lo que tengan que revisar e investigar”.

Asimismo, el aspirante del Morena a la diputación del Distrito 10 Choapam-Mixe, sostuvo que tienen identificados a quiénes son los que publican en redes sociales y medios de comunicación todos los señalamientos en su contra: “Son gente afín a Movimiento Ciudadano, gante afín al Partido Revolucionario Institucional, quienes por mucho tiempo se han dedicado a golpetear a Morena y a la Cuarta Transformación”.

Finalmente, tras reiterar que “presentará una denuncia penal en contra de quien resulte responsable” por las acusaciones infundadas, pidió “prudencia” a los medios de comunicación por lo que se ha publicado. “Si existen acusaciones o pruebas en mi contra, que los presenten y si soy culpable que caiga sobre mí todo el peso de la ley”, finalizó.

Cabe recordar que en 2019, la 64ª Legislatura local del estado de Oaxaca aprobó la ley contra la violencia digital, e impuso sanciones de prisión y multas a quienes la ejerzan; con la reforma al artículo 249 y 250 del Código Penal vigente para el estado de Oaxaca, se tipificaron delitos contra la intimidad sexual.