SSO, a favor del diálogo con sindicatos

Oaxaca de Juárez, Oax. 16 de marzo de 2021. Los Servicios de Salud de Oaxaca (SSO) se pronunciaron a favor del diálogo respetuoso y el consenso para atender las demandas y peticiones de las diferentes agrupaciones agremiadas a esta dependencia, a fin de generar acuerdos y soluciones con el entendimiento entre las partes.

Por lo anterior, la institución de Salud estatal informó que se han establecido reuniones con ánimo constructivo, con las y los integrantes del Sindicato Independiente de Trabajadores del Sector Salud (SITSS), con el objetivo de definir las rutas legales, estatutarias y reglamentarias que permitan la solución de sus solicitudes.

Indicó que la petición de los agremiados, es la contratación en primer término de 29 personas que pertenecían a la plantilla laboral del extinto Régimen Estatal de Protección Social en Salud (REPSS), sin embargo, explicaron que a partir de 2021 la Secretaría de Salud está obligada a cumplir con las disposiciones establecidas en la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios.

Debido a ello, no se puede realizar la ampliación de recursos humanos y contrataciones sin fuente de financiamiento que garantice la estabilidad laboral. La dependencia estatal, subrayó que, con la desaparición del Seguro Popular por parte del gobierno federal, se dio cumplimiento conforme a la Ley Federal del Trabajo al proceso de liquidación de las personas mencionadas, en tiempo y forma.

Asimismo, destacó que la contratación del personal está a cargo del Instituto Nacional de Salud para el Bienestar (Insabi), el cual precisa en sus lineamientos, cumplir con requisitos académicos en su catálogo sectorial de puestos.

En este caso, enfatizó que las 29 personas integrantes del SITSS, no reúnen los perfiles para ser contratados como promotores de la salud, ya que se requiere de título o certificado a nivel técnico en educación para la salud comunitaria como son: licenciatura en Salud Pública, Odontología, Enfermería, Nutriología y Trabajo Social, o constancia de pasantes de cuarto semestre de las carreras afines.

Recalcó que la administración pasada acordó con los agremiados, al no tener la documentación académica oficial, cumplir con capacitaciones para dicho fin; no obstante, el Insabi actualmente no ha abierto convocatorias tanto de capacitaciones como de nuevas contrataciones para cubrir puestos de promotores de la salud.

Señaló que el gobierno estatal que encabeza el gobernador Alejandro Murat Hinojosa, tiene la premisa de mejorar las finanzas de los Servicios de Salud de Oaxaca (SSO), proceso que se encuentra en la reingeniería, apegado a la normativa y estatutos que permitan subsanar los adeudos históricos. Por ello, no se incurrirá en la violación de la ley, todos los procedimientos administrativos serán con total transparencia y legalidad.

En este sentido, aseveró que la dependencia se encuentra en un proceso de identificación de plazas otorgadas en los últimos 12 meses, para analizar la legitimidad de los contratos y verificar que no existan irregularidades, a fin de sanar las finanzas y tener una plantilla laboral adecuada en perfiles y necesidades que se requieren para brindar una atención de calidad a las y los oaxaqueños.

La institución de Salud puntualizó que existe la voluntad de apoyar a los integrantes del Sindicato Independiente de Trabajadores del Sector Salud y establecer mesas de trabajo con el Insabi, para encontrar puntos de acuerdo favorables, de una manera seria, responsable y en un marco de respeto absoluto.

Finalmente, los SSO lamentan las acciones tomadas por dicha organización, que impide y suspende la correcta administración de los servicios de salud en la entidad.