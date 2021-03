Ante amparos contra reforma eléctrica, AMLO advierte cambio a la Constitución

+ El presidente reconoció que para un cambio de esa naturaleza, se requiere el apoyo amplio del Congreso, pero confió en que la composición de la próxima legislatura no sea impedimento.

Ciudad de México. 17 de marzo de 2021. Ante el planteamiento respecto a que se han multiplicado los amparos en contra de la nueva ley eléctrica y que otro juez ha concedido suspensiones provisionales en torno a ésta, el Presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró durante la conferencia de prensa matutina en Palacio Nacional, que “enviaría una iniciativa de reforma constitucional”.

“Estoy seguro que no es inconstitucional la reforma (que derivó en la ley actual), pero si lo determinan jueces, magistrados y ministros que es inconstitucional y no puede proceder, enviaría una iniciativa de reforma constitucional”, sostuvo.

Al respecto argumentó que él no puede ser “cómplice del atraco” y los particulares afecten la economía de los más pobres. No obstante, reiteró la propuesta de revisar y negociar los contratos actuales para buscar mejores condiciones para el erario y para los consumidores finales. “Todo es en beneficio de la nación; al final nosotros somos solo administradores de los recursos del pueblo”, indicó. Aclaró que no todos los empresarios son abusivos.

La mayoría cumple con sus responsabilidades sociales, añadió, pero con el neoliberalismo se fueron creando malas costumbres de no pagar impuestos, de llevarse de empleados a la Secretaría de Energía, a ex presidentes.

Remarcó que la privatización en el periodo neoliberal es sinónimo de corrupción. “En el caso de la industria petrolera y eléctrica no tengo duda, pero también en otros sectores se cometieron irregularidades”.

“Era una banda de cuello blanco. Lo que sucede es que no perdían su respetabilidad; decían que eran negocios cuando en realidad estaban robando. Muy bien para ellos y muy mal para el país”, señaló. A eso se debe que se estén llevando esas reformas, expuso.

Cuando se le hizo énfasis en que ya no es solo un juez sino dos los que están emitiendo suspensiones, respondió: “Y las que se acumulen”.

Transparencia

Precisó que el Ejecutivo presentó sólo la queja -ante el Consejo de la Judicatura Federal- por el primer juez que concedió estas suspensiones, pero también remarcó que hay que transparentar todo.

La vida pública tiene que ser cada vez más pública; no debe haber intocables. El presidente ahora no tiene fueros, puede ser juzgado por cualquier delito, como cualquier ciudadano.

¿Y si es así con el Presidente, por qué no va a ser así con otros servidores públicos?, planteó.

Anunció entonces el envío de otra propuesta de ley. “Por eso voy a enviar pronto una iniciativa para que no haya secretos” cuando se trate de servidores públicos que cometen actos de corrupción.

Actualmente, por el debido proceso, se tienen que mantener estos expedientes en secretos. Puede ser que en particulares se reserven, opinó, pero en funcionarios no debe ser así, consideró.

No hay nada en especial; la reforma que se aprobó del poder judicial tiene como propósito garantizar su autonomía mejorando el ejercicio de ese poder y sobre todo combatir la corrupción.

Insistió en que va a transparentar todos los contratos concedidos en administraciones anteriores, para vender energía a precios altos y cobrar más a las familias, a los consumidores domésticos.

Por eso la polémica en el tema, aseveró. “Ayer lo decía yo, que corporativos que mediante la interpretación sesgada de la ley que existía llegaban a pagar o están todavía pagando menos que lo que pagaba una familia de clase popular o clase media por el consumo de luz, mientras que una tienda de abarrotes paga hasta 5 veces más que lo que paga un centro de las grandes cadenas comerciales”.

“Entonces, por eso es la polémica, porque estamos corrigiendo excesos, abusos”, dijo. Venían empresas extranjeras a hacer su agosto y nos veían como país de conquista; son intereses que tienen que ver con los medios de comunicación, empresas, legisladores, jueces, ministros.

“Acuérdense, porque se padece de amnesia en algunos sectores, en mi pueblo no, hay una denuncia porque cuando se aprobó la reforma energética se pagaron sobornos a legisladores para aprobar la reforma energética, esta que sirvió de paraguas”, señaló.

Ese es el fondo del asunto, remarcó el Presidente López Obrador. Dijo que respetará las decisiones del poder judicial porque se aspira a una auténtica división de poderes, luchamos por la democracia y no somos autoritarios, agregó. Ahora hay autonomía y verdadero estado de derecho. Esto es lo que ahora está desconcertando a algunos.

