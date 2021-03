Ola de inconformidades entre partidos por designación de candidatos a la alcaldía de Oaxaca de Juárez

+ Desconocen candidaturas de Javier Villacaña Jiménez, Hilda Pérez Luis y Francisco Martínez Neri. Señalamientos y acusaciones en el PAN, el PT, el Verde y Morena, así como “posibles renuncias e impugnaciones”, son los resultados de dichos nombramientos.

Oaxaca de Juárez, Oax. 29 de marzo de 2021.- El nombramiento “de última hora” de los candidatos a la alcaldía de Oaxaca de Juárez, ha generado una ola de acusaciones y señalamientos al interior de los diversos partidos, alianzas y coaliciones, quienes rechazan los nombramientos realizados y amenazan con “renunciar” o “impugnar”.

Va por Oaxaca (PRI-PAN-PRD)

Durante esta mañana, el Comité Municipal del Partido Acción Nacional (PAN) de la capital oaxaqueña, encabezado por Laura Aguilar Chagoya, al igual que su precandidata a la alcaldía, Dulce Alejandra García Morlan, rechazaron reconocer a Javier Villacaña Jiménez como candidato a la presidencia municipal de esta ciudad por la Alianza “Va por Oaxaca”, integrada por los partidos Acción Nacional (PAN), Revolucionario Institucional (PRI) y de la Revolución Democrática (PRD).

En rueda de prensa, Laura Aguilar y Alejandra García, informaron que la candidatura de dicha alianza fue decidida “por dedazo” y que contó con la “complicidad y sometimiento” de la dirigencia estatal del blanquiazul, representada por Naty Díaz.

Las militantes del PAN argumentan que Javier Villacaña fue impuesto por las cúpulas, sin el consenso de las bases. Al respecto, García Morlan reiteró su desconocimiento a la candidatura de Javier Villacaña y lamentó “que haya sido a través de los medios como se enterara” de la nominación y no por su partido. Reveló que previo al proceso de selección, ella solicitó información a su partido respecto a los criterios para definir la candidatura, sin embargo, hasta hace unos días se le informó que “se conocerían los detalles hasta que se dieran a conocer los resultados”.

PT-Verde Ecologista

Al joven empresario Jaime Castellanos del Campo, a quien Benjamín Robles Montoya, comisionado político nacional del Partido del Trabajo (PT) en Oaxaca, le habría prometido la candidatura a la alcaldía capitalina, también le cambiaron la jugada, ya que se avaló a la diputada de Morena, Hilda Pérez Luis, como abanderada de dicha coalición.

Castellanos del Campo aseguró que el PT no lo dejó fuera de la contienda, e incluso informó que le “dieron la alternativa de participar formando parte de una planilla”. Sin embargo, en vista de no coincidir “en los valores, en los tiempos y en las formas”, decidió no participar y anunció su renuncia al PT, pues argumentó: “Yo no juego a ver qué hueso me toca, no busco un cargo, sino un cambio”.

Por su parte, Eduardo Reyes Santiago, dirigente municipal del PVEM en la ciudad de Oaxaca, afirmó que el líder estatal de su partido, José A. Estefan Gillessen, traicionó a la militancia, a los estatutos y a su palabra, al prestarse a un “juego perverso” e imponer precisamente a Hilda Pérez, como candidata a la presidencia municipal.

Reyes Santiago reveló que, ante sus manifestaciones de inconformidad, el Consejo Político Nacional del Verde le dijo que la decisión estaba fuera de su competencia y que ahora le correspondía la decisión al Consejo Político estatal del partido, el cual acusó es “un consejo familiar y contra eso no podemos hacer nada”.

Tras asegurar que aún le quedan un par de opciones por la vía jurídica para impugnar la decisión, Eduardo Reyes sostuvo que su proyecto era el que le daba “más oportunidad a las mujeres, a la comunidad LGBTTIQ y a personas de la tercera edad”.

Morena

Mientras tanto, en el Partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena) de Oaxaca de Juárez, aunque el Comité Ejecutivo Municipal anunció el pasado viernes su total respaldo al contador público Francisco Martínez Neri, como candidato para contender por la alcaldía de la capital, la precandidata Zonia López afirma que su contrincante “rechazó la candidatura”; así que ella asegura ser “la candidata de Morena” a la presidencia municipal.

Cabe recordar que el pronunciamiento a favor del ex rector de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca (UABJO), tuvo lugar en una rueda de prensa encabezada por Claudia Tapia Nolasco, presidenta del Comité Municipal de Morena en Oaxaca de Juárez; no obstante, Zonia López aseguró que tras una reunión con Martínez Neri, este le aseguró que “no le interesaba ser candidato a presidente municipal y que su intención es buscar el cargo a diputado local.”

Es importante mencionar que hasta el momento, no ha habido ninguna declaración del ex rector en torno al tema.