Defiende AMLO a Salgado, compara lo ocurrido con el desafuero que él vivió

+ Sobre los dichos de Félix Salgado Macedonio, el presidente Andrés Manuel López Obrador señaló que se debe luchar en contra del fraude de manera pacífica y no con violencia. Además, consideró que sí hay intereses creados para no darle la candidatura al guerrerense.

Ciudad de México. 13 de abril de 2021.- El presidente Andrés Manuel López Obrador comparó su desafuero con lo que hoy ocurre con Félix Salgado Macedonio y por lo que él lo defiende. No obstante, señaló que se debe luchar contra el fraude de manera pacífica y no con violencia.

“Que no haya violencia ni física ni verbal, que haya respeto, pero que no se quiera descalificar a la mala a nadie (…) El derecho a defender la democracia tiene que darse en el marco de la legalidad y de manera pacífica, este es mi punto de vista. Hay que luchar en contra del fraude de manera pacífica. No a la violencia”, dijo en conferencia matutina.

El primer mandatario reconoció que declaraciones como las que hizo ayer Félix Salgado contra consejeros del INE, agitan el ambiente electoral, pero sostuvo que también lo crispan quienes hacen fraude.

“Ahorita se rasgan las vestiduras, diciendo ‘esto es violencia’. Sí está mal, eso no se debe presentar, y qué, ¿los fraudes, el querer impedir por consigna que no participe un candidato, no es un agravio, no es un atentado a la democracia?”, manifestó.

Asimismo, reiteró que desconfía de las decisiones del árbitro electoral y sugirió de nueva cuenta que las acusaciones en contra del político son fabricadas.

“Hay que luchar en contra del fraude de manera pacífica, esa es la recomendación, no a la violencia, nosotros, todos estos personajes, incluidos los intelectuales orgánicos, todos nos han dañado y lo peor, han dañado al país porque han avalado fraudes electorales y nuestra respuesta siempre ha sido pacífica, nada de violencia”, insistió.

Esto fue todo lo que dijo esta mañana:

“Yo siento que el derecho a defender la democracia tiene que darse en el marco de la legalidad y de manera pacífica.

“Crispan el ambiente electoral también los que hacen fraude, o sea no estoy justificando, nada más ¿por qué no se ve el asunto de manera integral? No sólo una parte. Ahorita se rasgan las vestiduras, ‘esto es violencia’, sí está mal, no se debe eso de presentar, y ¿qué los fraudes o el querer impedir por consigna que no participe un candidato?, ¿por qué no dejarle al pueblo que decida?, ¿qué eso no es también un agravio?, ¿no es un atentado a la democracia? No estoy justificando lo otro de ninguna manera, es más, nosotros no hemos recurrido nunca a la violencia.

“Claro que hay intereses creados en este caso y en otros, imagínense, que conste que ustedes lo están planteando, ¿cómo porque no comprobó gasto de precampaña (120-130-150 mil pesos)? Para empezar ese partido, Morena, no tuvo según me informan precandidatos. Bueno, o hubieron miles de precandidatos para llevar la administración, las cuentas, el argumento de ellos es: no había precandidatos. Pero bueno se dice: no comprobó 130 mil, 140 mil pesos. ¿Qué no se puede poner una sanción que no sea quitarle el derecho a participar?, ¿cuándo han hecho eso?, ¿cuándo? Hablando en plata. Por eso el Tribunal resuelve: sanciónenlo pero no le quiten el derecho a participar, y que sea el pueblo el que decida si es mal candidato, mal ciudadano, a ver que el pueblo sancione. Y que el pueblo diga, el pueblo de Guerrero, no por consigna, ¿por qué defiendo yo también esto? Porque era algo que me hicieron, me desaforaron, guardadas las proporciones pero es lo mismo. Desde Los Pinos dijeron: este no va. Y me inventaron que ya había violado un amparo porque estábamos construyendo un camino para comunicar un hospital, el ABC, ahora que dicen que estamos en contra de los médicos privados, estábamos construyendo el acceso. Y de ahí, habla el presidente, que es una vergüenza, con el presidente de la Corte, y con el procurador, y me presentan la denuncia por el juicio de desafuero, pero no era quitarme del cargo, era que yo apareciera con antecedentes penales, para que mi nombre no apareciera en la boleta de 2006.

“¿Quién me sacó adelante? El pueblo, porque el pueblo es mucha gente, por eso nunca voy a olvidar esa lección. ¿Y qué voy a estar confiando yo en medios de comunicación, en grupos de intereses privados, políticos, económicos, financieros? No. Lo que me diga mi dedito. Yo confío en el pueblo, es el que me ha salvado siempre. Y ahora que estoy por mandato del pueblo, gobernando el país, voy siempre a atender al pueblo y no le voy a fallar nunca al pueblo.

“Hay que esperar que las instancias legales, aún con todo, resuelvan, pero a ver no puede haber actitudes prepotentes, ¿cómo te quitamos la candidatura?”, cuestionó.

Este artículo fue tomado de la agencia Aristegui Noticias: https://aristeguinoticias.com/1304/mexico/claro-que-hay-intereses-creados-al-no-darle-la-candidatura-a-felix-salgado-macedonio-amlo-enterate/?utm_source=aimtell&utm_medium=push&utm_campaign=campaign-2091