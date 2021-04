Operativo en México para frenar tráfico infantil de migrantes centroamericanos

+ Los traficantes indocumentados están utilizando niños para intentar ingresar a las personas a Estados Unidos, pero después los abandonan. El presidente AMLO anunció que se está desplegando un operativo para evitar esta situación.

Ciudad de México. 13 de abril de 2021.- El presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que México está desplegando un operativo que involucra a 12 mil funcionarios y agentes de las fuerzas armadas para frenar el tráfico de menores a través de los migrantes centroamericanos que buscan llegar a Estados Unidos.

En La Mañanera desde Palacio Nacional, reconoció que es un asunto “grave” porque los traficantes de indocumentados están utilizando a los niños para intentar ingresar a las personas de forma irregular a Estados Unidos ya que de acuerdo con la legislación vigente, si viajan con un menor no pueden ser deportados.

“Si se trata de adultos es otra cosa, pero ya cuando se utiliza a los niños es un asunto grave. Están utilizando a los niños porque de acuerdo con la legislación, con niños no los pueden regresar. Entonces, se está dando el caso que se quedan los niños solos, abandonados, porque nada más los utilizan los traficantes de migrantes, los coyotes, polleros. Y tenemos que cuidar a los niños, los vamos a cuidar, tomamos esa decisión y cuidarlos es no ponerlos en riesgo de que transiten los niños por todo nuestra país se vayan al norte”, explicó.

Por tanto, además de mantener el despliegue de casi 9 mil elementos de la Guardia Nacional en la frontera sur, las primeras medidas serán aumentar los elementos del Instituto Nacional de Migración (INM) y que Rocío García, directora del DIF nacional, despache desde Tapachula, Chiapas, para preparar la atención a los menores y evitar su tráfico ilegal.

Además, aprovechó para pedir el apoyo de los gobiernos de Chiapas, Tabasco y Campeche, así como de los municipios que tienen frontera con Guatemala, para frenar este fenómeno migratorio irregular ” es grave, por eso tomamos la decisión”.

Menores no acompañados, foco rojo para México: SRE

El secretario de Relaciones Exteriores (SRE), Marcelo Ebrard, detalló que el crecimiento de menores no acompañados presentados ante las autoridades tanto de México como de Estados Unidos ha sido exponencial.

Tan sólo de diciembre de 2020 a marzo de 2021, el DIF pasó de resguardar mil 525 a 3 mil 139 el mes pasado. Y en Estados Unidos los número son más graves, al pasar de 4 mil 993 en diciembre pasado a 18 mil 890 menores no acompañados presentados ante la oficina de aduanas y protección fronteriza de ese país.

“Foco rojo para México: menores no acompañados. Qué significa menores no acompañados, en muchos casos pueden ser jóvenes, pero en su mayor parte menores estamos hablando de niñas y niños no acompañados, indicador muy probable de tráfico porque te sirven de salvoconducto, porque te sirven para cruzar México y en Estados Unidos para conseguir un estatus de los muchos que la ley permite”, remarcó.

Insistió en que actualmente se está trabajando para fortalecer al DIF, ya que por ley los menores migrantes no pueden permanecer en estaciones migratorias. Dijo que ante la pregunta expresa de Estados Unidos sobre los trabajos para frenar la migración se les informó que se mantiene la vigilancia en la frontera y se fortalecen otros rubros de atención.

Sin embargo, afirmó que se dejó en claro que no se terminará el fenómeno hasta que se trabaje directamente con las comunidades de Centroamérica, “hay un acuerdo con Estados Unidos, va a haber una inversión relevante, no hay forma de regular esto si no hay inversión. La otra cosa que convenimos es que tenemos que ir por estos traficantes, es algo que no se había presentado en toda la historia, no habíamos visto un tráfico de menores así”.

