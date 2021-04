Se desploma avioneta en Nuevo León; calculan al menos 4 muertes

+ El accidente ocurrió en el Km 24 de la carretera Laredo, donde un trabajador de la línea de transportes resultó lesionado durante el impacto.

Ciénega de flores, Nuevo León. 29 de abril de 2021.- Protección Civil reportó la caída de una avioneta en el municipio de Ciénega de Flores, Nuevo León, en el interior de una empresa de transportes.

El director Miguel Ángel Perales declaró que aún no han confirmado la cantidad de muertos, pero se estima serían entre 4 y 6 personas, entre las que estaría, el ingeniero Armando González, de acuerdo con fuentes.

“Al parecer no salió nadie con vida (…) Ahorita el aeropuerto está por confirmarnos el plan de vuelo, pero pueden ser de 4 a 6 personas. No tenemos la confirmación del sexo, inclusive, no tenemos confirmación de la edad ni de la persona propietaria”, indicó.

Elementos arribaron al kilómetro 24 de la carretera a Laredo, donde ocurrió el accidente y descartaron el incendio de la aeronave.

La aeronave Piper PA32 Cherokee 6 de 1972, cuya matrícula es N15349 de Estados Unidos, tenía como destino Laredo, Texas.

La autoridad también dio a conocer que un trabajador de la línea de transportes resultó lesionado, ya que se encontraba en el camarote de uno de los tracto camiones que fueron impactados por la avioneta.

“Hay una persona lesionada de la línea de transportes. Era un operador de tracto camión que estaba en el interior de uno de los tractores, que precisamente fueron impactados por el avión

“En el momento del impacto él resulta con algunos golpes en el cuerpo. Él está estable”.

Los cuerpos de rescate se encuentran verificando los riesgos ante el derrame de combustible y los restos de avión que quedaron en el accidente.

