Discriminan a candidata de San Pedro Jicayán por cambiar de identidad

+ El registro de Humbert@ Marcelo Vásquez como mujer, para la candidatura a la presidencia municipal de San Pedro Jicayán, ha generado un acoso político hacia su persona, que va desde comentarios despectivos hasta amenazas que atentan contra su vida.

San Pedro Jicayán, Oax. 12 de mayo de 2021.- Cambiar de identidad haciendo pleno uso de sus derechos, le ha ocasionado a Humberta Marcelo Vásquez ser señalada; más cuando este año decidió participar en el proceso electoral para gobernar su municipio, San Pedro Jicayán.

Desde la Costa de Oaxaca indica que realizó el cambio de identidad haciendo uso de su derecho a la identidad de género, y es que, nació con órganos reproductores masculinos, pero nunca se identificó con ese género.

Ella definió su propia identidad sexual y de manera legal modificó su documentación oficial. El Estado garantiza a las personas que puedan ejercer sus derechos sin verse obligadas a detentar otra identidad que no representa su individualidad.

Para la comunidad LGBTQ+ obtener estos derechos ha implicado una larga lucha; y en San Pedro Jicayán una comunidad 100 por ciento indígena un gran logro, que hoy está pretendiendo ser opacado por la discriminación y las amenazas de muerte.

Quienes se disputan desde otros partidos políticos la presidencia municipal, buscan encontrar una debilidad en la fortaleza de esta candidata que el día de la apertura de campaña ante más de mil 500 gentes, se dijo orgullosa de pertenecer a la comunidad LGBT.

“Quiero decirles también que me enorgullece bastante ser parte de la comunidad LGBT, créanme que en el momento en que yo fui asignado candidato o candidata, me registré como equidad de género, pero eso no será impedimento para trabajar por el bien de todos nosotros”, dijo.

Desde muy temprana edad trabajo en el activismo político, eso lo hizo conocer las entrañas de su partido, y también reconocer que en su momento los postulados no fueron la mejor opción, pues no cumplieron con el pueblo; tal es el caso de Leonardo Silva Palacios quien fue presidente municipal y enfrentó a la comunidad y a la Sección 22 durante 2009.

Este candidato al perder la candidatura del Revolucionario Institucional se exilió de ese partido y se registró como candidato del Partido Nueva Alianza (PANAL), quien le dio cobijo aun cuando no cumplió con los requisitos que se necesitaban; esto lo ha llevado a mantenerse sin registro ante el Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca (IEEPCO).

El acoso político va desde la discriminación por los candidatos que abiertamente se dirigen a él como “puto”, hasta las amenazas con las que atentan contra su vida, los últimos días denuncia ha sido perseguido y vigilado en su domicilio.

En lengua madre que es el mixteco, el candidato de Fuerza por México, Antonio Santiago Hernández durante una entrevista, hizo referencia al caso de Humberta señalándolo como “puto” y “maricón”, por lo que su equipo de campaña interpondrá una queja por violencia política en contra de ese candidato ante las instancias correspondientes.

La militancia del PRD, también se ha ido en su contra, y es que el actual presidente municipal que busca reelegirse, Anatolio Damián García, ha generado que en páginas de redes sociales, hagan alusión a la preferencia sexual de la candidata de manera denostativa.

Esta situación ha hecho que hoy, tema por su vida y responsabilice directamente a quienes lo han azuzado desde otra trinchera, de lo que pueda ocurrirle.