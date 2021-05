Joven de 18 años da lecciones de periodismo a Joaquín López-Dóriga

+ El estudiante de Politología, Manuel Pedrero, envía un mensaje a Joaquín López-Dóriga, ante las respuestas y comentarios que el periodista hiciera durante una transmisión en vivo, donde critica a su compatriota español, Abraham Mendieta, asesor de AMLO.

Ciudad de México. 19 de mayo de 2021.- El joven Manuel Pedrero, de 18 años, le envió un mensaje al periodista Joaquín López-Dóriga, donde le mencionó que él eligió a México, pero el país no lo eligió a él, tras la polémica transmisión en vivo que ofreció en sus redes sociales.

La respuesta del joven originario de Tabasco llega luego de que López-Dóriga compartiera un video donde Abraham Mendieta tenía un diálogo con una reportera, el cual trataba sobre la democratización de los medios y la respuesta del Presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) ante los medios que lo cuestionaban.

El periodista dijo no conocer a Mendieta, especulando que podría ser contratado por Morena, pero momentos después cambio su postura de una suposición a asegurar que el español fue traído por dicho partido.

“¿Quién es el español que defiende a AMLO? Debe ser un político de esos que contrata Morena”, dijo López-Dóriga.

Pedrero recriminó que la frase “debe de ser” resultaría una especulación, por lo que López-Dóriga tendría que mostrar certeza ante la información que comparte a la gente, de otra forma “se desmiente rápidamente… Eso no es periodismo, Joaquín. Bueno, si es que alguna vez hiciste periodismo”.

Luego afirmó que la participación de Mendieta podría ser por un beneficio económico, sin embargo, en los comentarios Pedrero mencionó que el politólogo madrileño podría actuar por convicción propia, a lo que el periodista con risa y tono sarcástico dijo que nadie participa en la política por convencimiento.

El tabasqueño recalca las especulaciones en las que cae el periodista al mencionar las frases “bueno, no sé quien lo trajo… Bueno, sí sé, Morena lo trajo”, mientras que momentos después repite “¿gratis? Obviamente que no”.

El estudiante de 18 años recordó que durante el sexenio anterior, Joaquín López-Dóriga fue el periodista más beneficiado por la publicidad del Gobierno Federal, logrando ganar una cantidad superior a 200 millones de pesos mediante cuatro agencias de publicidad.

Pedrero cuestionó al ex presentador de Televisa sobre sus ataques hacia Mendieta por ser extranjero, a lo que López-Dóriga dijo que él decidió ser mexicano.

Tu elegiste a México @lopezdoriga, pero México no te eligió a ti.



Le envío este mensaje a Joaquín Lopez Dóriga.



Vídeo👇🏻👇🏻:https://t.co/FmjUXrMO12 — Manuel Pedrero (@YosoyPedrero) May 18, 2021

“¿Por qué primero atacas a Abraham Mendieta por ser extranjero cuando tú eres extranjero?”, dijo Manuel. A lo que Joaquín respondió “yo no soy extranjero porque yo elegí ser mexicano. Llegué a México desde hace 50 años. Medio siglo de ser mexicano porque elegí ser mexicano, así que no nos comparemos. Llevo más años de ser mexicano que tú, Manuel Pedrero. Tuve un privilegio que tú no tuviste, tuve el privilegio de elegir ser mexicano”.

El estudiante también mencionó la relación que existió entre el presentador y figuras políticas como el panista Diego Fernández de Ceballos y los expresidentes Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo, quienes participaron en iniciativas para convertir las deudas de los bancos en una deuda pública que pagarían los mexicanos, como el caso del Fobaproa.

A esto, agregó que López-Dóriga dice amar a México, pero, según las palabras de Pedrero, por más de 30 años se dedicó a desinformar a los ciudadanos a través del noticiero que transmitía en Televisa.

Posteriormente le dijo a Abraham Mendieta que las credenciales para ser parte de un país no son entregadas por “periodistas de este tipo”.

Y para finalizar el video, Manuel Pedrero mostró videos de archivo sobre la cobertura de Joaquín López-Dóriga durante el sismo del 19 de septiembre de 1985, cuando dijo que la Unidad Habitacional Santa Fe o el edificio Nuevo León en Tlatelolco se encontraban bien, cuando en realidad se habían derrumbado, provocando cientos de muertes y heridos.

Para @lopezdoriga, fue más mexicano Antonio López de Santa Anna que los Niños Héroes solo por haber vivido más tiempo. — Manuel Pedrero (@YosoyPedrero) May 18, 2021

No es la primera vez que Manuel Pedrero envía mensajes contundentes, pues cuando Diego Fernández de Cevallos llegó a las redes sociales, el tabasqueño le recriminó haber destruido la democracia para venderse ante Carlos Salinas de Gortari.

En aquel entonces recordó la entrevista que Fernández de Cevallos tuvo con el programa “Los Periodistas” de Alejandro Páez Varela y Álvaro Delgado.

“La entrevista que le ofreciste a ‘Los Periodistas’, excelentes periodistas Álvaro Delgado y Alejandro Páez Varela, mencionaste que tu presencia en las redes sociales era para ayudar a México. Sinceramente no entiendo cómo es que tu presencia en los medios digitales va a ayudar a México, cuando tu presencia física en México destruyó elementos clave como su democracia”, mencionó.

Y agregó que el nombre de Diego Fernández de Cevallos no representa dignidad alguna, pues las nuevas generaciones saben quién es.

“No creas que los jóvenes somos tontos, pues los viejos te conocen y nosotros también, y no habrá ningún lugar, ni uno, en que el nombre de Diego Fernández de Cevallos represente dignidad”, puntualizó Pedrero.

Este artículo fue tomado de la agencia Sin embargo: https://www.sinembargo.mx/18-05-2021/3977284