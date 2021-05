Se agudiza migración de centroamericanos en medio de la pandemia

+ Advierte especialista que este año se superará las cifras del año pasado por la violencia y la pobreza.

Ciudad de México. 25 de mayo de 2021.- La llegada de migrantes a México se ha incrementado exponencialmente en los primeros meses de este año, aún en medio de la pandemia de Covid-19.

De enero a abril de 2021, se han registrado 31 mil 842 solicitudes de refugio en México, cifra cercana a la registrada en todo 2020, pues se registraron 41 mil 223 solicitudes, según datos de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar).

Esto significa que hay un promedio de 265 solicitudes diarias en el país en lo que va del año, mientras que en 2020 hubo 113 solicitudes al día.

Los solicitantes principalmente son de Honduras, Haití, Cuba, El Salvador, Venezuela y Guatemala.

Al comparar solo abril, el aumento es mayor, ya que en 2020 hubo sólo 971 solicitudes, mientras que en el mismo mes de 2021 se registraron 9 mil 189.

Según datos de la Comar, el año con más solicitudes fue 2019, con 70 mil 422; es decir, 193 diarias, promedio menor al registrado en lo que va de 2021.

Para Juan Martín Pérez García, coordinador de Tejiendo Redes Infancia en América Latina y el Caribe, el confinamiento forzó la reducción en el número de refugiados, sin embargo al reactivarse la economía aumentaron las solicitudes de refugio.

“Ya se están reactivando las dinámicas económicas y de todo tipo; entonces ya empezamos a vivir el incremento en las solicitudes de refugio (el cual) está directamente vinculado a las modificaciones normativas que hemos tenido en México”, señaló.

Recordó que, además, en diciembre pasado entraron en vigor las reformas a la Ley de Migración, que prohíben la detención de niños y niñas. Por ello, el país debe recibir a los infantes en albergues y con servicios de asistencia.

“Pero no privación de libertad, porque no tener una visa o un pasaporte es una infracción administrativa, no es un delito y no puede estar por encima de nuestras leyes y de los derechos del niño. Esto ha llevado a que ahora al no poder retenerlos ni privarlos de la libertad el propio Estado mexicano está promoviendo la solicitud de refugio, porque es una manera de tenerlos al alcance”, explicó.

Juan Martín detalló que este incremento de solicitudes no significa que los migrantes se queden en el país, pues hay altas probabilidades de que sea rechazada la petición, debido a que el refugio sólo aplica en condiciones de violencia.

Ante esto dijo que no todas las personas pueden demostrar que están siendo perseguidas o pueden ser víctimas de violencia, pero en el caso de niños y niñas este debate tendría que ser automático por lo que ni siquiera se tendría que cuestionar.

“Ya casi alcanzamos cifras de 2020 y vamos a superarlas porque se contuvo por mucho tiempo el tema los bajos ingresos se acrecentaron con la pandemia y ahora hay más detonantes, antes era la violencia ahora es la violencia y las condiciones de pobreza extrema que van a provocar que las personas sigan migrando”, advirtió.

En ese sentido, explicó que han propuesto desde hace varios años la creación de un mecanismo transnacional de protección integral de niñas, niños y adolescentes migrantes y refugiados, el cual buscaría que fueran las autoridades de infancia las que puedan atender a dicho sector y no el Ejército o las autoridades migratorias.

En abril, 24 HORAS publicó que de acuerdo con expertos y autoridades, la pobreza y violencia son los principales factores por los cuales ha aumentado la migración de niños y adolescentes de Centroamérica que pasan por México para llegar a Estados Unidos.

En diciembre de 2020 el Sistema Nacional DIF registró a mil 525 niños no acompañados, cifra que pasó a 3 mil 139 en marzo pasado.

Ante el incremento de migrantes que intentan cruzar la frontera con Estados Unidos, el Gobierno mexicano desplegó a 12 mil funcionarios, incluidos militares y personal del DIF, para intentar frenar el flujo migratorio.

“La violencia y las condiciones de pobreza extrema van a provocar que las personas sigan migrando” Juan Martín Pérez García, coordinador de Tejiendo Redes Infancia en América Latina y el Caribe.

