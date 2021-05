Ahorro de 11 mil 880 mdp en medicinas por la compra a través de UNOPS

+ El mandatario expuso que el terreno de la compra de medicinas y material de curación, desgraciadamente es un facilitador de la corrupción.

Ciudad de México. 27 de mayo de 2021.- Por la compra consolidada de medicamentos a través de la Oficina de Naciones Unidas de Sevicios para Proyectos (UNOPS), el gobierno federal ha ahorrado en un año, 11 mil 880 millones de pesos. El presidente Andrés Manuel López Obrador expuso que entre lo años 2012 y 2018, la anterior administración, en el terreno de la compra de medicinas y material de curación, “desgraciadamente fue un facilitador de la corrupción, no le importaba el pueblo, representaba la posibilidad de hacer negocio; era el bisnes, lo que interesaba eran los contratos”.

En Palacio Nacional acusó que las empresas distribuidoras de medicamentos estaban vinculadas a funcionarios de alto nivel, a políticos, a medios de comunicación, “y lo peor es que no había abasto de medicamentos, y seguramente ni siquiera entregaban los medicamentos o los entregaban formalmente y no llegaban a las instituciones de salud. Se protegía a los monopolios que tenían mucha influencia política.”

El tabasqueño expuso que ahora se compran los medicamentos pensando en la gente, no en beneficio de unos cuantos.

Y recordó que su gobierno padeció campañas de desprestigio, “campañas muy dolorosas porque se argumentaba que los niños con cáncer no tenían medicamentos, cuando los que abastecían eso medicamentos eran parte de ese grupo, que buscaba desacreditarnos y hacernos cambiar. No pudieron, y hay que ser perseverantes, necios, tercos. No actuar así cuando se trata de defender intereses personales o de grupo, y cuando se trata de honestidad hay que actuar con firmeza y no dar un paso atrás.”

Por su parte el secretario de Salud, Jorge Alcocer expuso que entre 2012 y 2018 el gobierno gastó 303 mil 376 millones de pesos en compra consolidad de medicamentos, que estaba concentrada en 10 empresas distribuidoras y no farmacéuticas.

Ese reducido grupo de distribuidores, en el que estaban involucrados funcionarios públicos, legisladores y políticos, acaparó el 79.6 por ciento del gasto de medicamento en poco más de cinco años. Y además de esas diez empresas, tres concentraron el la compra.

Tan solo uno de esos tres, Grupo Fármacos Especializados “se llevó 100 mil millones de pesos”, dijo el funcionario.

Así, también, desglosó que el gobierno federal ha erogado 43 mil 724 millones de pesos en medicamentos, que representan el 75 por ciento de la operación de la UNOPS.

Y los medicamentos comenzaron a llegar en enero del presente año, y al día hay más de 60 millones de piezas para todo el sector. Y que el abasto a todas las instituciones está garantizado y se ha implementado ya.

Alcocer desglosó que la intervención del gobierno conlleva “disminuir el costo de bolsillo ( los gastos que desembolsaban las familias en la compra de medicamentos), abasto garantizado; calidad en los medicamentos; menos efectos secundarios; ahorros de 11 mil 880 millones de pesos, que representa más del 20 por ciento del gasto programado, y más del 70 por ciento de lo que se gastaba en el pasado”.

