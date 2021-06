Nuevo plan de Biden podría beneficiar a 7 tipos de inmigrantes

+ Un proyecto del Departamento de Seguridad Nacional busca allanar el camino en procesos migratorios para varios tipos de extranjeros, desde personas altamente calificadas hasta granjeros.

Estados Unidos. 1 de junio de 2021.- El gobierno del presidente Joe Biden corre en varias vías las modificaciones migratorias, a fin de ofrecer más opciones a los no-ciudadanos, sobre todo a quienes se encuentran en el país y facilitar los procesos por la vía legal.

Un reciente reporte de The New York Times revela la existencia de un plan de 46 páginas que marca la ruta que seguiría el Departamento de Seguridad Nacional, a cargo de Alejandro Mayorkas, para allanar el camino a inmigrantes vulnerables y aquellos con alta capacitación. No se trata de la reforma migratoria que se discute en el Congreso.

El plan está fechado el 3 de mayo y se titula “DHS. Plan para restaurar la confianza en nuestro sistema de inmigración legal”, el cual parece seguir la orden ejecutiva firmada el 2 de febrero por el presidente Biden, la cual ordena al Departamento de Justicia, al DHS hacer las modificaciones necesarias para mejorar el sistema de inmigración.

Según el reporte del Times, al menos siete tipos de inmigrantes serían beneficiados:

Trabajadores altamente calificados

Víctimas de la trata

Familias de estadounidenses que viven en el extranjero

Indígenas estadounidenses nacidos en Canadá

Refugiados

Solicitantes de asilo

Granjeros

Aunque la Administracion Biden no puede cambiar la Ley de Nacionalidad e Inmigración (INA) tiene la posibilidad de hacer reinterpretaciones de la norma para modificar los reglamentos, haciendo los procesos más amigables para inmigrantes, aunque siguiendo los parámetros generales de la ley federal.

A principios de enero, en busca de explicar cómo el entonces presidente electo Biden podría cambiar las reglas migratorias, el abogado Nelson Castillo, quien ejerce en California, explicó que cada administración puede hacer una interpretación de la ley federal, endureciendo reglas o relajándolas, pero considerando el marco jurídico.

“Hay acciones ejecutivas y regulaciones de cómo implementar leyes existentes, que muchas de ellas han pasado por un proceso de escrutinio que han dado notificación al público; integran los comentarios, y luego se implementa”, recordó Castillo.

La propuesta del DHS impulsa reglas que llevan a esa nueva ruta prometida por el presidente Biden durante campaña, a fin de garantizar que EE.UU. retorne a su carácter de “nación de oportunidades y bienvenida.

Entre los cambios para la migración legal se integra que las personas que presenten su solicitud en línea podrían pagar menos en tarifas o incluso obtener una exención, en una vía totalmente en contraria a la llamada regla de carga pública que intentó imponer el expresidente Donald Trump y que finalmente fue sepultada por Biden.

Es posible que al nombrar a junio como el Mes Nacional de la Herencia Migrante, el presidente Biden anuncie ajustes a sus políticas, las cuales quedaron delineadas en órdenes ejecutivas como la mencionada.

“En cada generación a lo largo de nuestra historia, ola tras ola de inmigrantes han enriquecido a nuestra nación y nos han hecho mejores, más fuertes, más innovadores y más prósperos“, reconoce el mandatario en su declaratoria de este lunes. “La historia estadounidense incluye la historia de familias valientes que se aventuraron aquí, ya sea hace siglos o este año, de todas partes del mundo para buscar nuevas posibilidades y ayudar a forjar nuestra nación”.

Destaca los aportes de los inmigrantes en diversas ramas, incluso en referencia a los trabajadores esenciales durante la pandemia de COVID-19.

“En todas las épocas, los inmigrantes innovadores, trabajadores, empresarios y líderes comunitarios nos han fortalecido y defendido, nos han alimentado y cuidado”, expresó.

Este artículo fue tomado de la agencia La Opinión: https://laopinion.com/2021/06/01/los-7-tipos-de-inmigrantes-a-quienes-podria-beneficiar-nuevo-plan-de-biden/