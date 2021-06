Gabinete de AMLO podría tener cambios después de las elecciones

+ López Obrador comentó que las elecciones intermedias siempre marcan un antes y un después en la historia de México.

Ciudad de México. 3 de junio de 2021.- El Presidente Andrés Manuel López Obrador señaló que esperará a que pasen las elecciones del próximo 6 de junio para analizar cambios en su Gabinete.

Este jueves durante la conferencia de prensa en Palacio Nacional, el mandatario comentó que las elecciones intermedias siempre son el fin de un periodo y el inicio de otro.

“Vamos a esperar que pasen las elecciones, es que de verdad, sí es un antes y un después, siempre ha sido así. Y ahora no es la excepción. Siempre las elecciones intermedias son el fin de un periodo y el inicio de otro, entonces vamos a esperar a que pasen las elecciones del domingo”, indicó.

El día de ayer, la titular de la Secretaría de Gobernación (Segob), Olga Sánchez Cordero, desmintió los rumores que aseguraban que había presentado su renuncia al cargo, luego de la salida de su vocero, Omar Cervantes Rodríguez.

A través de su cuenta de Twitter, Sánchez Cordero reiteró su compromiso con el Presidente López Obrador y pidió dejar “la cultura del rumor”.

“Estimados @MarioMal y @dariocelise, lamento decepcionar a sus “fuentes” pero NO, no he presentado mi renuncia. Sigo más comprometida que nunca con el Presidente López Obrador. Dejemos la cultura del rumor y no sirvamos al juego de la desestabilización de la 4T. Un fuerte abrazo”, escribió la funcionaria.

Estimados @MarioMal y @dariocelise, lamento decepcionar a sus “fuentes” pero NO, no he presentado mi renuncia. Sigo más comprometida que nunca con el presidente @lopezobrador_. Dejemos la cultura del rumor y no sirvamos al juego de la desestabilización de la 4T. Un fuerte abrazo. — Olga Sánchez Cordero (@M_OlgaSCordero) June 2, 2021

El pasado 1 de junio, Omar Cervantes Rodríguez renunció a la dirección de Comunicación Social de la Secretaría de Gobernación (Segob), luego de que se divulgara un audio donde vierte críticas contra el Consejero Jurídico de la Presidencia, Julios Scherer Ibarra.

En un video difundido el 30 de mayo, en su cuenta de Facebook, señaló que “bajo ninguna circunstancia haría algo en contra de la gente del Gabinete del Presidente López Obrador”. Agregó que respeta “absolutamente a los señores Scherer”.

En el audio difundido se escucha a Cervantes Rodríguez filtrar que “los Scherer” están apoyando al candidato del PRI, Adrián de la Garza, a la gubernatura de Nuevo León.

“Que alguien diga que los Scherer abiertamente ya están apoyando a Adrián en la recta final. Colar esa te viste de gloria conmigo y con la amiga de aquí”, dice el ahora exvocero.

Tras ello, Cervantes Rodríguez presentó una denuncia ante la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales y la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ-CdMx) por “segmentos de audios manipulados que fueron publicados en redes sociales y que lesionan mi persona”.

Luego de la renuncia de Cervantes Rodríguez, la Segob informó que Sánchez Cordero aceptó la dimisión, y agradeció su trabajo y compromiso con la institución.

Este artículo fue tomado de la agencia Sin embargo: https://www.sinembargo.mx/03-06-2021/3983455