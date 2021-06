Continúa conflicto entre grupos mezcaleros que deriva en amenazas

+ Difunden audio en diversas redes sociales en el que se aprecian amenazas y acciones con el objetivo de destituir del cargo al presidente interino del Consejo Regulador del Mezcal (CRM); culpan a Abelino Cohetero Villegas, presidente del COMERCAM.

Oaxaca de Juárez, Oax. 11 de junio de 2021.- Integrantes del Consejo Regulador del Mezcal (CRM), denunciaron amenazas de muerte en contra del presidente interino de este organismo, Juanito Martínez Santiago, por parte del presidente del Consejo Mexicano Regulador de la Calidad del Mezcal (COMERCAM), Abelino Cohetero Villegas.