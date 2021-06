Puede perder su registro el PVEM por “conducta reiterada”: INE

+ El presunto pago que habrían recibido las personalidades de la farándula o influencers ronda entre los 15 mil y 100 mil pesos, aunque el presentador de televisión Facundo aseguró que a él le ofrecieron dos millones de pesos en 2018, lo que él rechazó.

Ciudad de México. 11 de junio de 2021.- El Instituto Nacional Electoral (INE) advirtió hoy en un mensaje en redes sociales que el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) podría perder su registro por una “conducta grave y reiterada” al referirse concretamente al caso de los influencers que violaron la veda electoral.

“Conoce las posibles sanciones por el caso de influencers que difundieron mensajes a favor del Partido Verde Ecologista de México durante la veda electoral”, tuiteó. Luego compartió una imagen en la que se lee: “Cuáles son las posibles sanciones por el caso de influencers que violaron la veda electoral?”.

“Personas físicas –detalla–: amonestación pública o multa de hasta dos mil días de Salario Mínimo General (SMG). Personas morales: multa de hasta 100 mil días de SMG. Partido político: amonestación, multa de 10 mil días de SMG, reducción de hasta el 50 por ciento de su financiamiento, y en caso de conductas graves y reiteradas, cancelación de su registro”.

El Partido Verde, una fuerza política sin ideología y considerada parasitaria, ha violado sistemáticamente la Ley durante años. Siempre ha salido impune.

Apenas ayer, agencia dedicada a la promoción de personalidades decidió vetar a todos los llamados influencers que participaron en la campaña ilegal del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) para promoverse en plena veda y a unas horas de la votación.

Un reconocido atleta aceptó también que recibió un pago por llamar a votar por “el verde” de manera ilegal, mientras la Fiscalía General de la República (FGR), a través de la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales (Fepade), anunciaba que ya abrió una carpeta de investigación.

Mauricio López, mejor conocido como “Mau Wow”, utilizó ayer su cuenta de Instagram para pronunciarse sobre la polémica que generaron los mensajes emitidos a favor del PVEM, ya que él fue uno de los personajes que también se vio involucrado.

“Quiero explicar mi experiencia sobre lo que pasó el fin pasado. Lo hago porque creo que se lo debo a toda la gente que me sigue y me apoya. Entiendo perfecto que estén enojados”, se lee en la primera parte de su publicación.

Más adelante, el atleta narró que todo empezó cuando fue a visitar al deportista Patrick Loliger a Puebla, donde supo que se quería postular como Diputado. “Mi primer pensamiento fue ‘qué padre que una persona como Patrick va a un puesto importante, seguro puede hacer algo bueno’”, manifestó.

Por ello, el exparticipante del Exatlón, reality show de TV Azteca, le dijo que lo apoyaría con sus redes sociales. De este modo, contó, fue que Patrick le hizo saber que se pagaba por las menciones y que estaban buscando a influencers, por lo que pasaría su contacto.

“(Hablando de publicidad normal), yo le dije que no le cobraría. Y me dijo: ‘pues la publicidad la pagan, que te paguen y así también recibes algo’. Yo dije: ‘bueno, ok. Si me quieren pagar, está bien’”, agregó.