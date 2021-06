Nombra AMLO a Roberto Salcedo en lugar de Irma Eréndira Sandoval en FP

+ El presidente explicó que esta decisión se tomó con el objetivo de continuar con el combate a la corrupción, mediante la aplicación de nuevas reformas, entre ellas, una de carácter administrativo.

Ciudad de México. 21 de junio de 2021.- El presidente Andrés Manuel López Obrador emitió un mensaje para informar del cambio que ordenó en la Secretaría de la Función Pública Federal (SFP), y nombrar a Roberto Salcedo Aquino en sustitución de Irma Eréndira Sandoval Ballesteros: “He tomado la decisión de llevar a cabo un cambio en la Secretaría de la Función Pública”, dijo.

Adujo que su solicitud de renuncia a Sandoval tiene que ver con la entrada a una etapa nueva “y vamos a llevar a cabo otras reformas; vamos a llevar a cabo una reforma administrativa y vamos a profundizar más en el combate a la corrupción y en hacer un gobierno austero, en seguir siendo un gobierno austero, sin lujos, con el criterio de que no puede haber gobierno rico con pueblo pobre.”

Desde su despacho en Palacio Nacional -donde grabó el mensaje- agradeció a la funcionaria saliente, porque “fue muy importante su colaboración en el inicio del gobierno, sobre todo en lo que se le encargó, el combate a la corrupción y la aplicación de una política de austeridad republicana de Estado y cumplió cabalmente.”

De tal forma, dijo López Obrador, “por eso invité a Roberto Salcedo, un profesional de la administración pública, un hombre íntegro, honesto, para ocupar este cargo. Y la tarea, el propósito es seguir combatiendo la corrupción, no permitiendo la corrupción, desterrar la corrupción de nuestro país y seguir haciendo un gobierno austero, un gobierno probo, un gobierno que entienda que el poder es humildad, que no es prepotencia, lujos, fantocherías, extravagancias, que debe uno ser no funcionario público, sino servidor público, como decía Morelos, siervos de la nación.”

Por su parte el nuevo funcionario expuso lo siguiente: “El diseño de la Secretaría está para que lo que es público funcione, su nombre mismo lo dice, que es función pública, que funcione lo público; y cuando esto sucede, la ciudadanía tiene mayor confianza en las instituciones y en quienes las dirigen, y eso crea la legitimidad del ejercicio del cargo”.

Mientras la funcionaria despedida dijo que ahora regresa a su trabajo en la UNAM, que es a donde vuelve. Y dio cuenta, “me acuerdo mucho que usted en la primera reunión de gabinete me dijo: ‘Irma, a ti te toca la tarea más fácil, subir unos puntos en los Latinbarómetros’. Y pues, francamente, señor presidente, no fue nada fácil, pero sí me da mucho gusto reportarle buenas cuentas.

“Me voy también muy satisfecha de haber podido contribuir a poner un punto final a la corrupción que imperaba en contratistas, en licitantes. Y sí quiero comentarle que hemos impuesto 423 sanciones a 361 empresas”.

El nuevo titular de la Secretaría de la Función Pública (SFP), Salcedo Aquino, se venía desempeñando ya dentro de esta dependencia como subsecretario de Fiscalización y Combate a la Corrupción.

Es licenciado Ciencias Políticas y Administración Pública por la UNAM, donde tiene una larga carrera académica, en la cual alcanzó la dirección de las carreras de Ciencias Políticas, Administración Pública y Relaciones Internacionales en la Facultad de Estudios Profesionales Acatlán, y Coordinador de la Academia Universitaria de Fiscalización de la Facultad de Contaduría y Administración.

Dentro de la administración pública, se desempeñó dentro de la Auditoría Superior de la Federación, como auditor especial durante 18 años.

También fue en diversos periodos Oficial Mayor en las secretarías de Relaciones Exteriores, Desarrollo Urbano y Ecología, y en el entonces Departamento del distrito Federal.

En total acumula 48 años en el servicio público, por lo cual se hizo acreedor a la Medalla al Mérito Administrativo, que otorga el Instituto Nacional de Administración Pública.

Sandoval González innhabilitó a Lozoya y Videgaray

Irma Eréndira Sandoval González formó parte de grupo cercano al presidente Andrés Manuel López Obrador, fue integrante de su equipo de transición y titular de la Secretaría de la Función Pública (SFP) desde el primero de diciembre de 2018.

Su paso por la SFP no estuvo exento de críticas, una de las más relevantes fue a raíz de la investigación que se hizo sobre el presunto enriquecimiento inexplicable del titular de la Comisión Federal de Electricidad, Manuel Bartlett Díaz, donde se determinó que no había indicios de ningún tráfico de influencias o conflicto de interés.

Ante los señalamientos, fue el propio Presidente quien salió en su defensa, afirmando que la secretaria era una mujer íntegra y honesta, incapaz de tapar un acto de corrupción: “Están comparando a Irma Eréndira con el que hizo la investigación de la Casa Blanca, Virgilio Andrade, la verdad, un exceso, pero lo que sucede es que el conservadurismo está muy enojado”

Entre las sanciones más relevantes que obtuvo la SFP, en aplicación de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas, se cuenta la inhabilitación por 10 años en contra de Emilio Lozoya Austin, ex director general de Pemex, la cual fue apelada por el afectado, pero fue avalada por el Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA).

Más recientemente, la inhabilitación por una década en contra de Luis Videgaray Caso, debido a que omitió algunos datos en sus declaraciones patrimoniales durante varios años, en los cuales encabezó las secretarías de Hacienda y Relaciones Exteriores.

El ex funcionario afirmó que apelará la decisión ante el TFJA, aunque la SFP sostuvo que tiene documentadas las observaciones en su contra.

También la inhabilitación en contra de Guillermo García Alcocer, ex titular de la Comisión Reguladora de Energía, por conflicto de intereses, luego que se comprobó que habría favorecido a una empresa del sector, en la cual colabora uno de sus familiares cercanos.

Igualmente fue sonada la inhabilitación por dos años que la SFP dictó contra la revista Nexos para que realizara cualquier contrato con el gobierno federal, luego de que se dijo que había proporcionado información falsa para ganar licitaciones.

Sin embargo, la publicación apeló esta sanción y obtuvo de un tribunal administrativo un fallo favorable.

