Hay voluntad de Slim para rehabilitar la Línea 12 del Metro: AMLO

+ “…Tengo diferencias con Carlos Slim, pero le reconozco que es un hombre institucional y que tiene una dimensión social y ayuda…”, expuso el presidente AMLO.

Ciudad de México. 23 de junio de 2021.- Sobre la reunión que sostuvo con la jefa de Gobierno Claudia Sheinbaum y el empresario Carlos Slim, el presidente Andrés Manuel López Obrador explicó que el propósito es rehabilitar la Línea 12 del Metro lo más pronto posible. Aseguró que por parte del dueño de Grupo Carso hay voluntad y deseos de ayudar.

“Se avanzó bastante, vamos por buen camino, sin dejar la investigación judicial”, señaló en conferencia matutina. “Hay voluntad de parte de las empresas, cosa que celebro, de ayudar, pero es un proceso, hay que terminar los dictámenes y ya en su momento la jefa de Gobierno va a informar. Yo celebro que se esté avanzando en ese propósito, porque ya hay un dictamen, ya se integró una comisión de expertos, ya se está haciendo una revisión general, se va a profundizar en esa revisión para dar seguridad plena y la reconstrucción de la Línea se va a hacer de común acuerdo con las empresas”.

El primer mandatario afirmó que los deseos de ayudar son de parte de todas las empresas involucradas, es decir, Grupo Carso, ICA y Alstom.

“No es ‘vámonos al pleito, nosotros sí hicimos bien la obra, aquí está la prueba, nos recibieron la obra, se llevaron a cabo dictámenes de distintas empresas, colegios de profesionales, universidades, yo no tengo culpa y además ya me dieron la razón en el juzgado tal, en la instancia correspondiente del Poder Judicial, yo no tengo nada que ver y vámonos al pleito’. No está así la situación, ellos no quieren eso, y nosotros tampoco. Es ‘queremos resolver el problema’ y celebro que haya esa voluntad. Tampoco es ‘a ver sí, pero necesitamos dinero’; no, tampoco es por dinero”, puntualizó.

López Obrador indicó que en estas reuniones él solo es conciliador, y reiteró su beneplácito por la voluntad que ha mostrado Slim, tras el desplome de una trabe entre las estaciones Olivos y Tezonco, ocurrido el pasado 3 de mayo y que dejó 26 personas muertas y más de 100 heridos.

“Yo siempre he dicho, tengo diferencias, no crean que todo es coincidencias, tengo diferencias con Carlos Slim, pero le reconozco que es un hombre institucional y que tiene una dimensión social y ayuda, y no juega a las vencidas con la autoridad legal y legítimamente constituida”, expuso.

“Hay otros que les falta manejo institucional, que no saben de estos comportamientos de la urbanidad política, que se sienten muy poderosos. Yo creo que tienen menos recursos que Carlos Slim, pero tienen ínfulas de mandones y piensan que el presidente de México debe ser su pelele, su empleado. Se olvidan que el presidente de México es el representante de todo el pueblo, y que cuando se tiene legalidad y legitimidad no se puede ningunear al presidente de México, porque es el representante de todos los mexicanos; eso lo entiende muy bien Carlos Slim, hay otros que no”.

Sobre la investigación judicial, el jefe del Ejecutivo manifestó que esta corresponderá a la Fiscalía General de Justicia de Ciudad de México (FGJCDMX), y que esto incluirá la atención a los familiares de las víctimas, que no queden en el desamparo, que haya reparación del daño y que, al mismo tiempo, se castigue a posibles responsables. No obstante, apuntó que esto se debe hacer de conformidad con la ley.

“No creo yo que nadie actúe consciente de que sus actos van a ocasionar la pérdida de vidas, en estos casos. Hay premeditación, alevosía y ventaja en otros, pero en este tipo de accidentes se necesitaría ser de muy malas entrañas para estar deseando que pierdan la vida seres humanos, pero de todas maneras eso lo ve la Fiscalía”, externó.

“Y decirle a los familiares que nosotros vamos a estar al pendiente para que se haga justicia; que no hace falta ya de estos abogados que sacan raja del dolor humano, que les interesa el dinero, ya están metidos queriendo sacar más para decirlo con claridad, pero no en beneficio de los familiares de las víctimas, sino de ellos. Incluso, creo que un despacho estadounidense, como si ellos fueran muy justos y nosotros muy injustos”.

