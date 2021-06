Lista delegación deportiva que representará a Oaxaca en los juegos nacionales

+ Este año, el contingente se compone por 202 deportistas que participarán en 17 disciplinas.

Oaxaca de Juárez, Oax. 23 de junio de 2021.- Luego del proceso que se realizó de común acuerdo con presidentes de asociaciones, representantes deportivos y el Instituto Cultura Física y Deporte de Oaxaca (Incude Oaxaca), para definir a los representativos para Juegos Nacionales Conade, ante la situación de la pandemia, Oaxaca se presentará en las diferentes sedes con 202 deportistas.

Serán 17 las disciplinas en las que las y los deportistas oaxaqueños participen este año, en ocho de las nueve sedes de lo que será la primera edición de los Juegos Nacionales Conade.

La delegación total la componen 286 personas, entre deportistas, 73 técnicos y once operativos que se encargarán de llevar y traer a cada deportista de los lugares de competencia, pues en esta ocasión los padres de familia no podrán hacer el viaje como en otras ocasiones y en caso de hacerlo, no tendrán acceso a las competencias.

El contingente deportivo acudirá con los gastos de traslado vía aérea a las sedes, uniforme exterior de la marca Joma e interior de competencia, por parte del Gobierno del Estado que encabeza el gobernador Alejandro Murat Hinojosa.

Además, cada integrante de la delegación oaxaqueña viaja con las pruebas COVID-19 como lo marca la convocatoria, mismos que son absorbidos por el estado; sin embargo, en las sedes antes de cada competencia, se les realizará nuevamente por parte del estado anfitrión, esto aunado a las medidas que se tomen antes, durante y después de la justa deportiva.

Cabe señalar, que para este año, la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade), anunció que no se manejará un medallero como en la pasada Olimpiada Nacional, pero sí se entregarán preseas y habrá campeones nacionales para esta primera edición de Juegos Nacionales que será un sistema de reactivación sistemática deportiva.

Las disciplinas deportivas en las que se participa en Juegos Nacionales son natación, atletismo, judo, levantamiento de pesas, tae kwon do y luchas asociadas, con sede en Monterrey Nuevo León.

El voleibol de sala, squash y boxeo, en Guadalajara, Jalisco; tenis, aguas abiertas y triatlón con sede en Acapulco e Ixtapa, Guerrero; voleibol de playa en Colima; ciclismo en sus diferentes modalidades en Aguascalientes.

El ajedrez en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Ciudad de México; el basquetbol 3×3 en Coahuila y para cerrar con todo el evento nacional, el surf en las playas de Puerto Escondido, Oaxaca.

Los cinco deportes que aportan más representantes a la delegación estatal, es el tae kwon do con 44, seguido por luchas asociadas con 22, boxeo con 18, atletismo 17, basquetbol 3×3 aporta 16 y ciclismo 14.