Reconstruirá Slim tramo de Línea 12, sin cargo para el erario: AMLO

+ Es independiente al resultado de la investigación judicial por el colapso del pasado 3 de mayo, informó el presidente Andrés Manuel López Obrador​

Ciudad de México. 30 de junio de 2021.- El empresario Carlos Slim -presidente honorario de Grupo Carso- se hará cargo de la reconstrucción del tramo de la Línea 12 a cargo de su consorcio, anunció el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Señaló que ese pago es independiente al resultado de la investigación judicial por el accidente del pasado 3 de mayo (que dejó 26 fallecidos y decenas de lesionados). Este apoyo será directamente de los recursos de Slim, sin pedir apoyo presupuestal, dijo.

El mandatario comentó también que verá con la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, una posible visita a Tláhuac.

Un día después de conversar en privado con el magnate, el mandatario comentó:

“Ayer estuvo el Ingeniero Carlos Slim. Quiero agradecerle que si, independientemente de si estuvo bien o mal construido el Metro o el tramo que le correspondió a su empresa, independientemente de si tiene pruebas que él asegura tener, y le creo, de que entregó la obra, la recibieron, que fue una obra concluida, independientemente de eso – y que además la autoridad judicial tiene que hacer la investigación- el vino ayer.

“Vino a expresarme que se va a hacer cargo de la reconstrucción de todo el tramo, cuidando que quede con toda la seguridad necesaria y sin que le cueste al pueblo, sin pedir nada de presupuesto, que es su compromiso, y que no va a esperar la cuestión judicial”, dijo.

En la conferencia de prensa matutina en Palacio Nacional, indicó que se pondrán de acuerdo con la jefa de gobierno para que en un año esté funcionando de nuevo la Línea 12 , en beneficio de la gente.

“Se lo agradezco y ojalá así también actúen otros empresarios.

“Él va a pagar todo, se comprometió a eso asegurando o externando de que para ellos la obra está concluida. Y que han transcurrido muchos años, que ya estaba en uso, que no pueden cargar ellos con toda la responsabilidad, pero que no ese es el tema, que lo más importante es que se rehabilite la línea, que él está dispuesto a hacerlo sin presupuesto, que no quiere presupuesto, que lo va a financiar su empresa y se va a terminar en 12 meses, ese tramo, por lo que corresponde a el, pero ya dio el ejemplo”, dijo.

Slim declaró ayer, al salir de la visita al Presidente, que la obra – construida por ICA y Carso- estuvo bien hecha, por los mejores calculistas y mencionó que se iba a “reestructurar” el tramo

“A ver si hacemos una gira en la Ciudad de México, vamos a verlo con la Jefa de Gobierno. Ella está trabajando muy bien, es honesta, con buenos sentimientos; entonces, vamos a seguir trabajando juntos”.

Este artículo fue tomado de la agencia La Jornada: https://www.jornada.com.mx/notas/2021/06/30/politica/slim-se-hara-cargo-de-reconstruccion-de-tramo-de-linea-12-amlo/