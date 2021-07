¿Por qué los niños son más vulnerables a la variante Delta del Covid?

+ La variante Delta es más contagiosa que otras variantes y la evidencia indica que es entre un 40% y un 60% más transmisible que la cepa Alpha. Aquí te explicamos por qué deberíamos estar más preocupados por esta variante de lo que pensamos.

Ciudad de México. 3 de julio de 2021.- La hiperinfecciosa variante Delta ha provocado nuevos bloqueos, brotes e incluso restricciones para las personas completamente vacunadas en todo el mundo, mientras que en Estados Unidos y otras partes, como México, reabren completamente a eventos masivos u operaciones comerciales, expertos señalan que los niños son particularmente vulnerables a la infección.

Hechos clave

La variante Delta es más contagiosa que otras variantes y la evidencia indica que es entre un 40% y un 60% más transmisible que la cepa Alpha dominante en países como Estados Unidos. Y en sí misma ya es un 50% más transmisible que la cepa original detectada por primera vez en Wuhan.

Es al menos tan peligroso como otras variantes y posiblemente más, con un estudio que encontró que los pacientes con Delta tienen el doble de probabilidades de ser hospitalizados que los infectados con Alfa.

Los síntomas de una infección Delta también pueden diferir de los síntomas típicos de Covid-19 y facilitan que las personas propaguen el virus sin saberlo; se parecen más a un resfriado común que incluye dolor de cabeza, secreción nasal y dolor de garganta.

La variante ya representa el 20% de los casos nuevos en los Estados Unidos. Una cifra que se duplica cada dos semanas aproximadamente, y, los Centros de Control de Enfermedades de EU (CDC) advirtieron que Delta está en camino a convertirse en la cepa dominante en los Estados Unidos. A medida que supera a la variante Alpha.

En México, el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell dijo que la evidencia científica sobre si Delta es más agresiva que otras variantes “no es concluyente”.

“¿Qué quiere decir más agresivo? Que tiene mayor posibilidad de crear enfermedad grave o incluso enfermedad letal. Ninguna de las variantes conocidas como variantes de preocupación, BOC por las siglas en inglés, se considera en este momento claramente más agresiva. Entonces, primera noticia importante que todos tengamos en cuenta.

“Segunda situación, que las variantes puedan ser más transmisibles, la evidencia científica es todavía controversial. Algunos elementos de evidencia no muy sólida, pero hay que tomarla en cuenta, sugieren que la variante Delta, Delta, es más transmisible”, dijo el funcionario en la semana en conferencia.

Si bien las vacunas Pfizer, Moderna y Johnson & Johnson que se usan en los EU todavía parecen ser efectivas para prevenir enfermedades sintomáticas, aunque en una capacidad ligeramente disminuida, la protección que ofrece una dosis (de dos) es significativamente menor, lo que deja a los parcialmente vacunados, todavía en riesgo de contraer la enfermedad.

Los grupos no vacunados son los más vulnerables a Delta y los brotes entre niños y jóvenes, que no pueden vacunarse o acaban de ser elegibles para vacunarse, están provocando nuevos aumentos repentinos en los países donde Delta se está propagando, especialmente en las escuelas.

Si bien es poco probable que los niños se enfermen gravemente o mueran a causa de Covid-19, la evidencia sugiere que cada vez más un número significativo continúa experimentando síntomas persistentes durante meses después de la infección inicial, incluso si el caso fue leve. Si bien no hay cifras exactas, la investigación sugiere que una cantidad significativa de niños podrían ser estos “transportistas de larga distancia” de Covid.

Antecedentes clave

La variante Delta, también conocida como B.1.617.2, se identificó por primera vez en India, donde impulsaba una ola brutal de Covid-19. Los países altamente vacunados como el Reino Unido e Israel han prolongado o reinstaurado restricciones para combatir su rápida propagación y las regiones de Europa y Australia han vuelto a estar bloqueadas. En países menos vacunados como Bangladesh e Indonesia, la variante es responsable de nuevas oleadas de enfermedades.

Las medidas de control de la pandemia también son una perspectiva renovada para las personas completamente vacunadas a fin de combatir la variante infecciosa. Los requisitos de cuarentena para las personas vacunadas expuestas a Delta se han reintroducido en Israel y la OMS recomienda que todas las personas sigan usando cubrebocas independientemente de su estado de vacunación. El CDC en Estados Unidos no ha cambiado su guía, recomendó que las personas se vacunen para protegerse y recomendó a los funcionarios locales que instituyan sus propias medidas si es necesario.

Lo que no sabemos

La efectividad de las vacunas y la transmisibilidad de una variante determinan cuántas personas deben ser vacunadas para interferir con una enfermedad que se propaga a través de una población, un punto conocido como inmunidad colectiva o de rebaño. La eficacia reducida de las vacunas, aunque sea leve, y la naturaleza altamente contagiosa de Delta podrían poner esto fuera de nuestro alcance.

La vacilación generalizada y la incertidumbre sobre cuánto dura la inmunidad contra Covid-19 ya hacían que los expertos dudaran si sería posible lograr la inmunidad colectiva en los Estados Unidos, un caso similar para países como México.

Número grande

47%. Esa es la proporción de la población estadounidense que está completamente vacunada, según datos de los CDC. Alrededor del 66.7% de la población adulta ha recibido al menos una dosis, por debajo del objetivo del presidente Joe Biden del 70% para el 4 de julio.

En México la Secretaría de Salud dijo que hasta ahora se han administrado 46.5 millones de dosis de la vacuna contra Covid-19, al sumar 551 mil 751 en la última jornada.

Además, precisó que 19.7 millones de personas han recibido las dosis necesarias para completar el esquema de vacunación en México, que tiene 126 millones de habitantes.

Cita clave

La vacunación no se distribuye de manera uniforme en todo el país. Las marcadas disparidades preocupan al principal asesor médico del presidente, el Dr. Anthony Fauci, quien advierte sobre una rápida propagación en áreas no vacunadas si las tasas de vacunación no son elevadas. “Es casi como si fueran dos Américas”, dijo.

Qué observar

Delta está impulsando un nuevo aumento de Covid-19 en el Reino Unido y es responsable de casi todos los casos nuevos allí. La información del brote, que ya ha llevado al país a retrasar su apertura anticipada, será invaluable para otros países que enfrentan la variante.

Una variante potencialmente aún más preocupante, Delta plus, ha comenzado a ganar terreno en todo el mundo. Al igual que con el Delta original, se identificó por primera vez en India, donde rápidamente ha sido designado como una variante de preocupación. La evidencia es escasa, pero es posible que el nuevo mutante sea aún más transmisible y mejor para evitar el sistema inmunológico del cuerpo. Aún no está claro si las vacunas son efectivas contra esta variante.

