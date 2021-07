Necesitamos opositores pero no un “periodismo mafioso”: AMLO

+ En México, el debate público necesita opositores, no a traficantes del derecho de libertad de prensa que promueven una crítica interesada desde los medios de comunicación, señaló el presidente Andrés Manuel López.

Ciudad de México. 16 de julio de 2021.- La crítica es fundamental y básica para el gobierno de la República, “necesitamos opositores”, pero no “un periodismo mafioso”, de “quienes trafican con la libertad de expresión o la usan para negociar”, sostuvo el presidente Andrés Manuel López Obrador, durante su conferencia matutina de hoy.

En respuesta a un cuestionamiento en esa materia, respondió que hay completa libertad de expresión en el país. En su administración, recalcó, no hay intocables, está garantizado el derecho a disentir, a pesar de las campañas de linchamiento en algunos medios. “A mí me ayuda mucho, porque el poder cuando no hay principios, cuando no hay ideales, atonta a los inteligentes, y a los tontos los vuelve locos”.

López Obrador insistió en que la crítica política es necesaria, siempre que sea auténtica, “no por dinero”, ya que la transparencia que es otra regla de oro de la democracia, es también fundamental en su gobierno.

“Hasta el despropósito, hasta el invento nos ayuda, porque eso es consustancial a la democracia. El no hablar, es dictadura , el derecho a disentir está garantizado, siempre habrá espacio para la crítica, reiteró.

Pidió no perder de vista que que sus conferencias mañaneras hay un auditorio, “como dos zócalos llenos”, y eso le ayuda mucho, porque primero no nos encucho a la gente, y ayuda, pero me sirve para tomar acuerdos, y que los servidores públicos estén atentos y tercero me interesa mucho el debate”.

El Ejecutivo federal agregó que, por si fuera poco, garantiza el derecho del pueblo a la información, que la ciudadanía pueda tener un criterio de lo que sucede y no que lo expresado en esa conferencia sea la verdad absoluta e irrefutable.

López Obrador agregó que las campañas en su contra han sido tales, que en el caso del Tren Maya, debió explicar a su hijo Jesús que esa obra no destruye la selva. Le habló, dijo, de lo que significa,que se estaba replantando miles de hectáreas, en todas las reservas de árboles maderables, pero el el muchacho, influido por amigos y conocidos, insistió.

Tuvo que decirle: “No se va a afectar nada, va a ser así, y esto es para beneficiar a la gente, y también para cuidar el medio ambiente, porque la propaganda aturde, confunde, Jesús.. Tengo esa dicha enorme, de que como todos los niños, adolescentes, son muy despiertos, muy avispados,”su hijo lo cuestiona.

Durante la conferencia expuso de forma amplia la trascendencia histórica y política del Tren Maya.

Este artículo fue tomado de la agencia La jornada: https://www.jornada.com.mx/notas/2021/07/16/politica/necesitamos-opositores-pero-no-un-periodismo-mafioso-amlo/