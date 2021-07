Asegura AMLO que su gobierno trabaja diario para localizar a los desaparecidos

+ “Estamos luchando para saber sobre el paradero, dónde están los que han sido desaparecidos desde hace mucho tiempo”, indicó el presidente AMLO durante su conferencia matutina realizada desde Acapulco.

Ciudad de México. 19 de julio de 2021.- El presidente Andrés Manuel López Obrador sostuvo que su gobierno trabaja diario para localizar a las personas desaparecidas, con casos que comenzaron desde la guerra sucia. En su gobierno, subrayó, la represión a opositores, a quienes ejercen periodismo de denuncia, o estaban en movimientos sociales y políticos se ha cancelado, y “ya no existe la policía federal de seguridad, ya no existe el Cisen, ya no se espía a nadie, se garantizan las libertades”.

En Acapulco, donde organizó su conferencia matutina, el tabasqueño adujo que “antes el Estado era el principal violador de derechos humanos, y ahora nosotros hemos actuado con convicción, por lo tanto no se usan las fuerzas armadas para reprimir al pueblo. No se dan órdenes para reprimir -repitió-, pues ya no se usa la Secretaría de Gobernación, ya no existe la policía secreta (la federal de seguridad), ya no existe el Cisen”, repuso.

Agregó que de esta forma “me entero de todo lo que está pasando, no necesito a los del Cisen que ya no están, no necesito tener espías, la gente me informa, sé lo que está pasando en todo México, además, diariamente nos reunimos de 6 a 7 de la mañana para saber lo que sucede en el país”.

Durante su conferencia de prensa matutina, que este lunes realiza desde las instalaciones de la octava región naval en Acapulco, Guerrero, una periodista de esta entidad expuso el caso de la desaparición de su hermano, quien también es periodista.

En respuesta, el Jefe del Ejecutivo sostuvo que, “con toda franqueza estamos luchando para saber sobre el paradero, dónde están los que han sido desaparecidos desde hace mucho tiempo. Antes no se atendía estas sentidas demandas. Ahora hay una comisión de búsqueda”, la cual está a cargo del subsecretario Alejandro Encinas.

Refrendó que “todos los días se trabaja con ese propósito. Tenemos el compromiso de encontrar a quienes han sido víctimas de las desapariciones, no sólo en los últimos tiempos, sino desde la guerra sucia”.

Apuntó que en Guerrero y en todo el país se llevó a cabo una política autoritaria y “el Estado era el principal violador de derechos humanos, porque se imponían de esa forma, desapareciendo, torurando, asesinando, masacrando a la gente. Ahora nosotros hemos actuamos de manera distintas: por convicción y humanismo no se reprime a nadie. Las fuerzas armadas protegen al pueblo, no se usan para reprimir al pueblo”.

También, dijo que antes la Secretaria de Gobernación se usaba para reprimir a opositores y quienes ejercían periodismo o estaban en movimientos sociales y político, por medio de la dirección federal de seguridad.

“Se ha cancelado, ya no existe la policía federal de seguridad, ya no existe el Cisen, ya no se espía a nadie, se garantizan las libertades y no se dan órdenes para reprimir. Vamos a seguir garantizando la seguridad, la protección de todos, en especial de periodistas y que necesitan protección”, sobre todo, agregó, cuando se trata de un periodismo de denuncia, porque hay un periodismo muy “cómodo” en el que se lucra con la liberta de expresión.

De paso, mencionó que así como el gabinete de seguridad se reúne de lunes a viernes, en los estados se hace lo mismo. El gobernador de Guerrero, Héctor Astudillo, quien estuvo presente en la conferencia, es de los que tiene más asistencia, resaltó.

Agradeció a las y los gobernadores por participar en dichas reuniones, porque “es una labor conjunta porque así lo ameritan las circunstancias, esto es lo que la gente quiere, que haya paz y tranquilidad”.

Mostró una gráfica sobre la incidencia de homicidios de este fin de semana, en la que se refiere que el viernes hubo 73, el sábado 79, y el domingo 52. El 41 por ciento se concentran en cuatro estados: Guanajuato, estado de México, Zacatecas y baja California. En cuatro estados no se registraron homicidios.

