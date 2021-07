Argentina autoriza documentos de identidad para personas no binarias

+ Argentina vuelve a colocarse a la vanguardia de derechos civiles a nivel mundial, al ser el primero en América Latina en autorizar documentos de identidad para personas no binarias.

Buenos aires, Argentina. 21 de julio de 2021.- Argentina hizo este miércoles historia en materia de derechos civiles al convertirse en el primer país de América Latina que autoriza la emisión del Documento Nacional de Identidad (DNI) y del pasaporte para personas no binarias, es decir, que no se identifican con los géneros masculino ni femenino.

El presidente Alberto Fernández encabezará en el Museo del Bicentenario una ceremonia en la que se entregarán los primeros DNI a tres personas no binarias, lo que garantiza su identidad de género autopercibida.

Gracias a esta medida, a partir de ahora los documentos oficiales incluirán la nomenclatura ‘X’, opción a la que las personas interesadas podrán acceder en cuanto realicen el trámite para cambiarlos.

Argentina es el primer país de Latinoamérica que habilita a través del nuevo decreto la posibilidad de consignar una opción diferente en el campo “sexo” del DNI, en línea con la modificación que ya han llevado adelante otros países del mundo como Canadá, Australia y Nueva Zelanda.

El decreto publicado este miércoles en el Boletín Oficial explicó que el derecho a la identidad de género es inherente al derecho a la propia identidad y forma parte del campo de los derechos humanos.

“El derecho a la identidad tiene una directa e indisoluble vinculación con el derecho a no sufrir discriminación, a la salud, a la intimidad y a realizar el propio plan de vida. Se constituye como un concepto genérico que ensambla otros derechos que tutelan diversos aspectos de la persona”, agregó.

La normativa precisó que toda persona tiene derecho al reconocimiento de su identidad de género, a su libre desarrollo y a ser tratada de acuerdo con su identidad de género y, en particular, a ser reconocida de ese modo en los instrumentos que acreditan su identidad respecto de los nombres de pila, imagen y sexo con los que allí es registrada.

También aclaró que la ‘identidad de género’ se refiere “a la vivencia interna e individual del género tal como cada persona la siente, la cual puede corresponder o no con el sexo asignado al momento del nacimiento, incluyendo la vivencia personal del cuerpo”.

La decisión beneficia a las personas que adhieren a identidades tales como no binaria, indeterminada, no especificada, indefinida, no informada, autopercibida o no consignada, y que se sentían violentadas al tener que elegir forzosamente ‘masculino’ o ‘femenino’ en sus documentos oficiales.

El decreto argentino reconoció que, si bien la nomenclatura ‘X’ para ‘sexo sin especificar’ aún no fue admitida unánimemente a nivel mundial, sí existen diferentes políticas de género en países como Nepal, que en 2007 estableció un tercer género, al igual que ocurre en Pakistán desde 2009 y en Bangladesh, en donde a partir de 2013 existe un término para personas transexuales o intersexuales, lo que les permite reducir la discriminación en educación y asistencia médica.

En India, por su parte, desde 2009 se puede elegir la opción ‘otro’, mientras que en Canadá emiten certificados de nacimiento con una ‘X’ en lugar de ‘femenino’ o ‘masculino’ y también puede solicitarse el cambio en los pasaportes.

