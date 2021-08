Votemos hoy por el SI, en la consulta popular

Libros de ayer y hoy

Este día primero de agosto, se realizará en el país el primer ejercicio democrático, de la consulta popular. Se han realizado algunas pero a nivel de estados de la República. Con todos los obstáculos y problemas que ha habido en torno a esta consulta, hoy se puede expresar un SI o un NO, de acuerdo al punto de vista de cada quien.

La consulta es nacional, y tiene como fin expresar la opinión sobre un posible juicio a actores políticos que hayan tomado decisiones en el pasado. Ha habido encuestas como la de El Universal que colocó en 89 por ciento el interés por participar. De la oposición solo ha habido puntos de vista negativos que se refieren al gasto que se hará y a lo inútil según ellos, de su realización cuando directamente se pueden denunciar actos sobre actores que entren en la definición.

Pero de parte de quienes promueven la votación del SI, ha habido una gran movilización en el país, información en medios que han publicado sus argumentos, con nombres y llamados a votar. Algunos medios se han hecho los omisos. Los cinco nombres reiterados son los de los ex presidentes Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo, Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto. Son los que aparecían en la redacción original de la encuesta que presentó AMLO y que la Suprema Corte de Justicia, cambió.

De acuerdo al INE, la consulta ya es un éxito antes de realizarse, si bien los principales obstáculos han venido de ese instituto, fincados en poco presupuesto sobre todo, lo que fue pretexto para disminuir mesas de votación y en los últimos días a la orden que dio a los medios impresos de no publicar propaganda de partidos. Este último hecho fue cuestionado por el consejero Uuc- Kib Espadas, quien sostuvo que sí se podía hacer esa propaganda de acuerdo a la ley.

Voto por el SI de más de 37 millones y el destino final de ese voto

La eficacia legal de la votación de este día para efectos obligatorios para el INE, la Suprema Corte y las instituciones que tengan que ver con esos resultados, solo se obtendrá a partir del 40 por ciento de los ciudadanos registrados en el padrón electoral, más de 37 millones.

Si no se consigue esa votación no se pierde nada, la libertad de ejercer el derecho a denunciar sigue vigente, pero es importante mostrar la fuerza del mandato de la ciudadanía, a través de la votación de hoy. Además desde Morena se ha propuesto una comisión de la verdad como continuación de este ejercicio si no se convierte en obligatorio.

La ciudadanía seguirá teniendo la opción de organizarse y buscar la forma de llevar a uno o a varios de los ex presidentes mencionados en los carteles ampliamente distribuidos, ante un juez.

Los prolegómenos de la consulta mostraron datos acusatorios

En todas estas semanas anteriores a la consulta, se han estado publicado en algunos medios, datos oficiales que señalan directamente a varios de los actores en lista de carteles mencionada arriba. Todos esos datos reposan ya a nivel de la sociedad y los mismos están en poder de la autoridad. En publicidad específica de algunos partidos, sobre todo de Morena, se han señalado los casos más graves que afectaron al país.

Entre estos, las ganancias obtenidas por Carlos Salinas en la privatización de bancos que nos llevó con Zedillo a la gran deuda del Fobaproa que tendremos que pagar durante décadas. Se han mencionado las enormes ganancias petroleras que hubo con Fox, pero que no se reflejaron en el bien del país ¿Dónde quedó ese dinero?

Respecto a Calderón, no solo se recalcan los miles y miles de muertos generados por sus decisiones, sino los extraños negocios de privatización, entre otros de los reclusorios. Peña Nieto se menciona por el caso de la agresión a ciudadanos de Atenco que se llevó a la CIDH, el caso Odebrecht para ganar la presidencia y la desviación de grandes capitales en su jornada contra el hambre, en la que participaron 128 empresas fantasmas, entre otros datos.

Ante ese panorama que tanto ha hecho sufrir a nuestro país, la gente tiene la decisión este día de expresar su opinión. Este primer hecho por sus características, quedará grabado en el gran Libro de la Historia. Las mesas de votación están esperando.

Teresa de Jesús Gil Gálvez Teresa Gil, Tere Gil, Teregil, son los nombres que suelo usar. No he sido poeta en mi tierra, ni escritora, ni periodista, ni abogada. Son, al fin y al cabo, como decía Monsiváis, atributos que los demás deben reconocer. Prefiero ser agnóstica, crítica, antiesquemática y comunista. La vida me lo reconoce.