GFI da a conocer mecánica de lavado de dinero de los Murat en EEUU

Oaxaca de Juárez, Oax. 13 de agosto de 2021.- El pasado 2 de agosto el Global Finance Integrity (GFI) publicó el reporte titulado “Acres de Lavado de Dinero: ¿Por qué las inmobiliarias estadunidenses son el suelo de la Cleptocracia?”, en el cual se encontró que México está en el top de los países en donde los políticos compran inmuebles, principalmente en Estados Unidos, para desviar recursos de “dudosa procedencia”.

Tal es el caso de los ex funcionarios mexicanos que ya están en la cárcel y han aceptado ser culpables de lavado de dinero, como Javier Duarte, exgobernador de Veracruz; Genaro García Luna, secretario de Seguridad Pública en el gobierno de Felipe Calderón y Tomás Yarrington, exgobernador de Tamaulipias; quienes también han sido acusados de otros cargos como tráfico de influencias, asociaciones delictuosas y nexos con el narcotráfico.

Tomás Yarrington, Javier Duarte y Genaro García

Sin embargo, en el informe se mencionan los nombres de dos políticos oaxaqueños que no han sido juzgados y se encuentran en libertad. Se trata del exgobernador José Murat Casab y de su hijo Alejandro Murat Hinojosa, actual gobernador del Estado de Oaxaca, a quienes dicha publicación menciona como poseedores de al menos seis propiedades en Nueva York, Florida y Utah, con valor de más de 119 millones de pesos (6 millones de dólares).

De acuerdo al informe, estas propiedades se adquirieron a través de fideicomisos y empresas fantasma registradas a nombre de amigos y miembros de la familia, incluido uno de los hijos de José Murat que era menor de edad en el momento de la compra. Por lo indicado, se deduce que se trata de Eduardo Enrique Murat Hinojosa, quien resultó diputado por la vía plurinominal en el estado de Morelos durante las pasadas elecciones del 6 de junio.

Eduardo Murat Hinojosa

Aunque la noticia ha salido en diversos medios de comunicación, muchos han omitido los nombres de los Murat. No obstante, esta “ventilación” sobre lavado de dinero no es algo nuevo para ellos. En febrero de 2014 el periódico estadounidense The New York Times divulgó una amplia investigación sobre la compra de bienes raíces de lujo por parte José Murat Casab, quien fue gobernador de Oaxaca durante el periodo 1998-2004. Pero en su momento tanto José Murat como Alejandro Murat, se deslindaron de dichas insinuaciones sobre “propiedades apócrifas o de adquisición ilícita”.

Por ahora, ninguno de los Murat ha brindado declaraciones con respecto al informe del GFI. Pero el día de hoy el gobernador Alejandro Murat, durante la inauguración del puente vehicular sobre el Río Salado de Santa Cruz Amilpas, anunció el recorte del presupuesto federal para el Estado de Oaxaca.

Dijo que asciende a 1,500 millones de pesos, lo cual no representa ni el 1.3% del valor de las propiedades señaladas en el informe del GFI. A pesar de ello, comentó que tuvo que hacer recortes en servicios personales; “esfuerzos” que están haciendo para poder mantener la estabilidad.

