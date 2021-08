Sobre el regreso a clases de estudiantes y docentes, AMLO se muestra optimista

+ Aunque el regreso a clases es voluntario para “todos”, el presidente López Obrador confía en que las y los maestros sí lo harán porque son muy responsables. Dijo que en la vida hay que correr “ciertos riesgos” y ambientó la mañanera con música.

Ciudad de México. 13 de agosto de 2021.- Al subrayar que el regreso a clases presenciales es un asunto voluntario para todos los involucrados, aunque para los maestros es “su materia de trabajo”, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que en la vida hay que correr “ciertos riesgos”.

En la conferencia de prensa se le preguntó si la vuelta a las aulas sería un asunto de obligatorio para los maestros.

El Presidente respondió: “No, para nadie, nada por la fuerza, todo por la razón y el derecho, no somos conservadores, eso sí calienta, pues” -y sonrió.

—Ayer la maestra Delfina (secretaria de Educación) decía que los maestros tendrían que regresar a clases, se le insistió.

—Sí, porque pues es su materia de trabajo y lo van a hacer porque los maestros son muy responsables en México. No es el tiempo que se acusaban a los maestros y maestras de que eran flojos, que no trabajaban, que si no se avanzaba en la educación era por el ausentismo de los maestros. Acuérdense que decía esta misma organización de Claudio X. González, en el periférico había unos espectaculares enormes, electrónicos, de esta organización en donde decía ‘tantos días sin clases’ en Oaxaca y en todos lados.

Pidió recordar que desde que llegó al gobierno, en diciembre de 2018 hasta la pandemia, no hubo un solo día sin clases, como nunca había ocurrido, porque hay una relación fraterna con el magisterio.

Antes, el mandatario señaló que la “prensa conservadora” ya tomó como bandera el regreso a clases presenciales.

“Es notorio cómo la prensa conservadora se ha lanzado en contra de este propósito de regreso a clases presenciales, ya lo agarraron de bandera”, señaló.

En la conferencia de prensa matutina el presidente estuvo acompañado de una decena de funcionarios públicos, entre ellos los secretarios de Hacienda, Educación, Defensa Nacional y Seguridad.

Subrayó la importancia de la vuelta a las aulas, y aseveró que los niños y jóvenes sí quieren volver a sus escuelas.

Anunció que hoy se darán a conocer dos estudios acerca de los efectos negativos de que los niños no estén en la escuela.

También divulgarán una encuesta al respecto de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México acerca de lo que opinan los niños y los padres acerca de la vuelta a las aulas, “porque es tanto el bombardeo de los medios oficiosos, la gente llega a confundirse”.

Vean los periódicos, añadió, ya están hablando de contagios de niños; ojalá nunca pase, toco madera, pero si fallecieran los niños por Covid se alebrestarían los opositores, continuaría el predominio de la época de los zopilotes, así, a ese nivel de racionalidad y todo por el dinero.

Remarcó que antes, “para los fifis, los conservadores, la gente no existía, solo las cúpulas, los voceros, los medios, los intelectuales orgánicos, la llamada sociedad política que no incluía al pueblo”.

Lamentó que los conservadores hablen de miles de escuelas vandalizadas.

Recalcó entonces los alcances del programa La Escuela es Nuestra, que cubre actualmente a 55 mil planteles para mejorar las instalaciones.

Al mismo tiempo llamó a padres, madres de familia a ayudar, “que todos ayudemos”.

Más adelante, el presidente repitió que los padres de familia están en libertad de decidir si envían o no a sus hijos, pero como autoridad se tiene la obligación de retomar la educación presencial.

“Si los padres no quieren que vayan sus hijos a la escuela, no se les va a obligar, para nada, incluso se van a mantener los programas de educación a distancia, pero consideramos que ya es tiempo de regresar a clases, que no es sólo un asunto educativo, social, necesitamos que los niños no estén encerrados, que no estén sujetos sólo al Nintendo”, dijo.

Agregó que “estamos tratando el tema porque consideramos que lo mejor es convencer, persuadir, no usar la fuerza, no amenazar. Al final, todos en libertad, prohibido prohibir.

“Si una familia decide ‘no quiero que vayan mis hijos a la escuela’ pues no van, van a tener la opción de la televisión, la educación a distancia, pero yo estoy optimista”.

Señaló que estarán pendientes de los contagios, de atender a los demás, que se les hagan pruebas, cuidarlos.

“Tenemos que correr ciertos riesgos como todo en la vida. Imagínense, si no salimos porque nos puede pasar algo, pues nos vamos a quedar todo el tiempo ahí, encerrados. No, tenemos que enfrentar las adversidades, los caminos de la vida no son como imaginaba”.

Enseguida pidió a su equipo que pusiera esa canción “Los caminos de la vida”.

“Mejor preguntas”, le dijeron algunos reporteros, a lo que él reviró: “Es que luego me dicen que está aburrida la mañanera. Ayer leí que alguien dijo que aguantó estoico la mañanera…”

Así que en el salón Tesorería de Palacio Nacional se escucharon los acordes de La Tropa Vallenata.

Este artículo fue tomado de la agencia La Jornada: https://www.jornada.com.mx/notas/2021/08/13/politica/regreso-a-clases-presenciales-es-voluntario-subraya-amlo/