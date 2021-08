Cancela la SEP carta compromiso para el regreso a clases

+ El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo este miércoles que ni la carta ni el regreso a las aulas será obligatorio para los niños y adolescentes de México.

Ciudad de México. 18 de agosto de 2021.- La Secretaría de Educación Pública (SEP) canceló la carta compromiso que los padres de familia tenían que firmar para enviar a sus hijos a clases presenciales, la cual había sido incluida en el protocolo para el regreso a las aulas seguro.

Delfina Gómez detalló que, luego de reunirse con los titulares de educación de los estados, se llegó a la conclusión de que la carta compromiso no aportaba y estaba causando inquietud, por lo que se decidió sacarla de los lineamientos.

“Jamás decía la carta que se exime a la Secretaría o a la dirección o al maestro. Algunos secretarios nos decían: ‘Sabe qué maestra, como que está causando un poco de inquietud esa carta’. Lo valoramos y llegamos a la conclusión de que en nada nos apoya. Lo que podemos hacer es decir las recomendaciones de manera verbal”, dijo en entrevista con Televisa.

¿Es decir, la carta está fuera?, le pregunta la periodista: “Sí, incluso cuando mandamos nuestro documento de protocolo aquí no está la carta”, respondió la titular de la SEP.

¿Qué pasa con la carta compromiso de la SEP para el regreso a clases 2021?

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró este miércoles que la responsabilidad del retorno seguro a las aulas de los niños y adolescentes no es de los padres, sino del gobierno y del propio titular de Ejecutivo federal.

“No hay carta con responsabilidad de los padres, la responsabilidad es de todos, y principalmente del gobierno, del titular de ejecutivo, del presidente, y si yo estoy haciendo el llamado para que se regrese a clases, es porque considero que no hay riesgos o que son menores y que nos afecta mucho el tener a los niños a los adolescentes encerrados”, dijo.

Por segundo día consecutivo, el presidente se pronunció en contra de la carta que la Secretaría de Educación Pública estableció como parte del nuevo protocolo para el regreso a clases presenciales, a partir de 30 de agosto.

López Obrador insistió que ni la carta ni el regreso a las aulas será obligatorio para los niños y adolescentes de México.

El mandatario hizo también un llamado a los padres para que consideren el regreso a las aulas, pues –recalcó– son pocos los riesgos que se corren.

“No quiero que los niños se enfermen, se contagien. Pero hay que revisarlo profesionalmente, con pruebas: técnicas, científicas; con argumentos. Que mañana que vengan, y también es voluntario, el que no quiera. Que no vayan sus hijos a la escuela, o no los quieran llevar, que tengan temores, está en libertad de no hacerlo, se respeta su punto de vista”, afirmó.

