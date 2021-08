“No utilizar la fuerza, no someternos a chantajes y resistir”: AMLO tras ser retenido por dos horas por la CNTE

+ El presidente permaneció en su camioneta, afuera de la VII Región Militar en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas luego de que la CNTE le impidió el paso para la reunión de seguridad y la conferencia matutina. Luego de dos horas en medio de protestas y varado, el presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, logró liberarse de los maestros del CNTE e ingresó al cuartel militar.

Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. 27 de agosto de 2021.- Luego de que el presidente Andrés Manuel López Obrador fue retenido por maestros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), normalistas, trabajadores de la salud despedidos y familiares de presos, desde su camioneta el primer mandatario aseveró que esta situación tenía que ver con grupos de intereses creados y que no se sometería a chantajes.

En un mensaje de casi 10 minutos, López Obrador relató que a su llegada a la VII Región Militar en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas los manifestantes le impidieron el acceso para que pudiera participar en la reunión de seguridad y posteriormente en la conferencia matutina. Indicó que las personas le exigieron atención inmediata y resolución a sus demandas. Sin embargo, sostuvo que como presidente de México no se podía permitir ser rehén de nadie.

“Hemos atendido a los maestros de México y vamos a seguir. En el caso de Chiapas y Michoacán hay intereses creados, esto no tiene que ver con las bases del magisterio. Lamentablemente suceden estas cosas, entonces yo no puedo someterme a ningún grupo de interés creado. Decidí permanecer aquí, no voy a entrar por la fuerza, no son verdaderamente muchos, podría yo entrar y llevar a cabo la conferencia, pero decidí no hacerlo”, expresó.

“Es como una protesta de mi parte para que estos grupos no abusen, respeten porque esto que están haciendo es completamente indebido, desde luego tienen derecho a manifestarse, pero nosotros no somos iguales a los gobiernos corruptos. Yo no tengo nada de qué avergonzarme; al contrario, ayudamos a cancelar la mal llamada reforma educativa, se ha respetado al magisterio, no se les maltrata, no es igual que antes. Todos los que fueron despedidos ya están reinstalados, hemos avanzando en la pacificación de maestros, como nunca se está apoyando a estudiantes con becas, 11 millones de becas a estudiantes de familias pobres, como nunca está llegando presupuesto directo a escuelas para darles mantenimiento”.

El jefe del Ejecutivo aseveró que su administración no tiene pendientes con los docentes y que la protesta en Chiapas es más un asunto de intereses políticos.

“A mí me gustaría que las bases de maestros de Chiapas analizaran esta situación si es correctos, y si yo merezco que se me dé este trato. Vamos a estar aquí el tiempo que sea necesario, le pido a la gente que no se impaciente ni se preocupe de nada. Tengo mi conciencia tranquila y además, estoy acostumbrado a enfrentar este tipo de asuntos”, expuso.

“Por la dignidad de la investidura presidencial no puedo someterme a chantajes de nadie, yo no establezco relaciones de complicidad mafiosas con ningún grupo de interés creado. Les estamos ofreciendo el diálogo, que los atienda la secretaria de Educación, pero ellos quieren que aquí mismo yo les resuelva el problema y si no nos dejan pasar, pues aquí me quedo el tiempo que sea necesario”.

AMLO refirió que si le permiten continuar su gira, viajará a San Cristóbal de las Casas, en donde presidiría los avances del Programa Nacional de Reconstrucción tras los sismos de 2017.

“Esto es parte del proceso de transformación. Estar en frente de un cuartel militar, no utilizar la fuerza, no someternos a chantajes de estos grupos y resistir. Esto era lo que hacía Mandela, Luther King, Gandhi, la no violencia”, concluyó.

El Presidente logró salir del bloque de dos horas por parte de la CNTE e ingresó ya a la séptima zona militar de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.

El Presidente participa en la mañanera desde la camioneta donde se encuentra rodeado por maestros de la CNTE

El Presidente participa en la mañanera desde la camioneta donde se encuentra rodeado por maestros de la CNTE

"Aquí me quedo el tiempo que sea necesario" dice @lopezobrador_

Este artículo fue tomado de la agencia Aristegui Noticias: https://aristeguinoticias.com/2708/mexico/no-utilizar-la-fuerza-no-someterse-a-chantajes-y-resistir-amlo-tras-ser-retenido-por-la-cnte/