Batalla legal por la aplicación de vacunas a menores de edad, ante regreso a clases presenciales

+ En vísperas del regreso a clases presenciales y en medio de la tercera ola de contagios por covid-19, padres de familia han interpuesto recursos legales para que sus hijos menores de edad sean vacunados contra el virus. En al menos 15 casos han logrado resoluciones a su favor.

Ciudad de México. 31 de agosto de 2021.- Ante el incremento de contagios de covid-19 por la variante delta, la abogada Alma Franco Vargas decidió acudir al Poder Judicial de la Federación para que su hijo Maxi, de 12 años, fuera vacunado antes de retomar clases presenciales a partir de este lunes 30.

El 3 de agosto el Juzgado IV de Distrito con sede en Oaxaca le dio la razón y concedió la suspensión de plano y de oficio –figura utilizada por los juzgadores en casos de extrema urgencia, en los que está de por medio la vida de una persona–, ordenando “a las autoridades responsables, dentro del ámbito de sus facultades legales y atribuciones”, que vacunen a Maxi, “quedando bajo su más estricta responsabilidad lo concerniente a su valoración, en el sentido de determinar si físicamente y de acuerdo a su estado de salud, son candidatos (sic) a la aplicación de la misma y en modalidades (tipo o marca de la vacuna), así como las dosis que correspondan; y de no ser así, deberán manifestarlo ante este Juzgado Cuarto de Distrito”.

A casi un mes de la emisión de la resolución, Maxi sigue sin ser inoculado, mientras que autoridades de la Secretaría de Salud impugnaron la resolución que beneficiaría al menor.

“Hay momentos que me digo: ‘¡Ya basta! Llevo a Maxi a Estados Unidos a vacunarlo’. Pero luego me pongo a pensar qué va a decir la gente, que no soy congruente, y pienso que no puedo desistir, no sólo como abogada sino como mamá; esto es un aprendizaje también para mis dos hijos, Maxi es el mayor, que vean que su mamá es perseverante, que no desiste”, confía Alma Franco en entrevista.