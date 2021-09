Petición papal de perdón y la fragilidad de la Independencia

Teresa Gil, Tere Gil, Teregil, son los nombres que suelo usar. No he sido poeta en mi tierra, ni escritora, ni periodista, ni abogada. Son, al fin y al cabo, como decía Monsiváis, atributos que los demás deben reconocer. Prefiero ser agnóstica, crítica, antiesquemática y comunista. La vida me lo reconoce. Nací en La Colorada, Sonora.

Colaboradora desde el 22 de diciembre de 2014.