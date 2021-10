Listos Paradeportistas oaxaqueños que competirán en los Paranacionales Conade 2021

+ Paradeportistas tienen la encomienda de dar el mayor esfuerzo en los Paranacionales Conade que se realizarán en Cancún, Quintana Roo.. Fueron abanderados por el gobernador del Estado, Alejandro Murat Hinojosa.

Oaxaca de Juárez, Oax. 5 de octubre de 2021.- La delegación oaxaqueña integrada por paradeportistas, entrenadores, presidentes de asociación y delegados que competirá en los Paranacionales Conade 2021, fue abanderada por el gobernador del Estado, Alejandro Murat Hinojosa, quien encabezó la ceremonia realizada en el Complejo Deportivo “Hermanos Flores Magón”.

El mandatario estatal estuvo acompañado por la presidenta Honoraria del Sistema DIF Oaxaca, Ivette Morán de Murat; la directora del Instituto de Cultura Física y Deporte de Oaxaca (Incude Oaxaca), Montserrat de los Ángeles Aragón Heinze; así como del titular de la Secretaría del Bienestar del Estado de Oaxaca (Sebien), Rubén Vasconcelos Méndez y el director del Instituto de la Juventud de Oaxaca (Injeo), Jauri Sánchez Cruz.

Junto con el gobernador y los titulares de las dependencias estuvo la paraciclista Gilda Andrea Hernández Ramírez, premio estatal del deporte 2020 y la paranadadora multimedallista en esa disciplina, Ingrid Yoshitzune Cervantes Reyes, quien además dio el mensaje a nombre de sus compañeras y compañeros, destacando que cada uno dará el mejor esfuerzo en Cancún, sede de los Paranacionales Conade 2021 que inician el 15 de octubre.

El Mandatario Estatal expresó sentirse orgulloso y privilegiado por hacer el abanderamiento, pues cada uno de las y los paradeportistas, transmiten esa fuerza mental y física para triunfar y ser exitosos. “Ustedes son una fuente de inspiración porque son atletas que ponen en alto el nombre de Oaxaca y por eso estamos aquí, para refrendar esa fuerza, para que el estado se llene de toda esa vibra”.

Refrendando el apoyo del Gobierno del Estado, el gobernador Alejandro Murat Hinojosa señaló que la vida es perseverancia y disciplina; y hay que estar todos los días dando la batalla, donde a veces hay días buenos y malos, pero al final se logran los objetivos y las y los que sueñan son quienes alcanzan el éxito.

“Así soy yo en mi gobierno, me paro temprano, por eso subí un video hoy desde Veracruz, porque quiero mandar buena vibra; porque estoy ocupado con Oaxaca, en sus necesidades y siempre le entramos de frente. Vamos a seguir trabajando en el deporte y somos referente a nivel nacional”, finalizó Murat Hinojosa.

En su intervención, la presidenta Honoraria del Sistema DIF Oaxaca, Ivette Morán de Murat, destacó que, si uno se empeña, trabaja y pone ese gran corazón que destaca en los atletas oaxaqueños, todo es posible, reiterando al mismo tiempo el compromiso que tiene desde el DIF con todos los paradeportisas y de seguir trabajando para tener un Oaxaca más incluyente.

“Ustedes son un ejemplo a seguir para todos nosotros, se los he dicho en distintas ocasiones, cómo lo dijo Montse muy bien, ustedes nos inspiran todos los días. Porque la discapacidad la tenemos todos en la cabeza, cuando pensamos que no podemos, pero ustedes nos demuestran que eso no es real”, dijo.

En tanto, la directora del Incude, Montserrat de los Ángeles Aragón Heinze, apuntó que los paradeportista es una inspiración para futuras generaciones y hoy, el Gobierno del Estado que encabeza Alejandro Murat Hinojosa, está generando las acciones, los cimientos, pensando que niños y niñas los podamos ver en el ámbito del paralimpistmo; pero para que eso suceda hoy se tiene que hacer la parte que como gobierno corresponde.

“Hoy participamos en seis de 11 disciplinas convocadas con un total de 42 personas que componen el contingente de Oaxaca y quiero decirles que en ámbito de las deportistas hay una excelente presencia de las mujeres del deporte adaptado; política transversal que el Gobernador del Estado nos ha apuntado y recalcado cada que nos reunimos: la atención a las mujeres y aquí está plasmado con 14 mujeres deportas de los 23 que integran la selección Oaxaca”, refirió.

Oaxaca competirá a partir del 15 de octubre, con la disciplina de parapowerlifting, donde las primeras medallas podrían caer para el estado con Pedro Elías y Cruz y Nereida Juárez, quienes ya han ganado presea dorada en ediciones de la antes llamada Paralimpiada Nacional.

Deportes como la paranatación, paraciclismo y el paraatletismo entregarán preseas también para el estado, pero destaca la participación histórica de Oaxaca en el paragolbol por primera ocasión en este tipo de juegos con dos equipos: un varonil y un femenil; equipos de reciente creación formado pequeñas y pequeños jugadores que marcan un precedente y están sembrando la semilla de esta disciplina.

El primer bloque de oaxaqueños y oaxaqueñas parte el 15 de octubre y la delegación la componen paradeportistas sobre silla de ruedas, ciegos y débiles visuales, así como con parálisis cerebral y competirán hasta el 30 de octubre en Cancún, Quintana Roo, a la par de representantes del resto del país.