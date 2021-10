Oswaldo García, con la conciencia limpia y tranquila, no como la ciudad de Oaxaca

+ La capital oaxaqueña continúa sin servicio de limpia. El gobernador Alejandro Murat se deslinda de responsabilidades; el edil Oswaldo García Jarquín pide “paciencia”; el Cabildo aprueba “adelanto” de 20 mdp, pero no son para el Sindicato “3 de Marzo”.

Oaxaca de Juárez, Oax. 6 de octubre de 2021.- Oswaldo García Jarquín, desde su campaña para ser presidente municipal de Oaxaca de Juárez (junio 2018), estableció compromisos que ahora le “estallan” debido a la falta de cumplimiento. Tal es el caso del acuerdo con el Sindicato Independiente “3 de Marzo” encargado del servicio de limpia del municipio, al cual prometió “atender y escuchar”, pero lleva días dejándolos “plantados”.

“Se portaron como verdaderos delincuentes”

Ante esta falta de atención y siguiendo el ejemplo de comerciantes que la semana pasada tiraron bolsas de basura frente a la puerta del palacio municipal, ayer un grupo de trabajadores de limpia decidió vaciar un camión de desechos frente al domicilio del presidente municipal Oswaldo García Jarquín, quien calificó lo ocurrido como una “falta administrativa” y recriminó que los involucrados “se portaron como verdaderos delincuentes”.

Aseguró que tuvo la posibilidad de impedirlo, pero argumentó que prefirió no llegar a la “violencia o la intimidación”, sino simplemente esperar y ver de qué son capaces sus “adversarios”. Asimismo culpó a “muchos” periodistas de alegrarse por lo sucedido. Tal vez por el hecho de evidenciar lo que pasó y no enviarle muestras de “apoyo y solidaridad”. ¿Pero cómo hacerlo señor presidente?

Basura con mensaje para el presidente municipal

Lo cierto es que esta “medida extrema” fue el detonante para que la opinión pública arremetiera contra el edil capitalino en redes sociales y se cuestionara al gobernador Alejandro Murat Hinojosa sobre dicha situación, quien declaró que el estado había cumplido en tiempo y forma, entregando 20 millones de pesos, pero que ni el Cabildo ni Oswaldo García (su “amigo”) habían tenido la “capacidad” para bajar el recurso.

Como si les hubieran dado en el “orgullo”, a las pocas horas el Cabildo de Oaxaca de Juárez realizó una sesión extraordinaria en donde se aprobó por unanimidad la solicitud de los 20 mdp por concepto de “un adelanto” de las participaciones federales a las que como municipio se tiene derecho. “No se trata de préstamos y menos de un acto de generosidad del Gobierno del Estado”, manifestó Oswaldo García Jarquín.

Sesión Extraordinaria de Cabildo | 5 de octubre de 2021

Recurso será para la renta de camiones

El edil explicó que el municipio no puede pedir ningún préstamo, por lo cual no generan deuda. Sin embargo, aceptó que el adelanto de las participaciones sí va a ser para cubrir directamente un “adeudo” que se tiene hasta el mes de septiembre, por concepto de mensualidad de la “renta de camiones”.

Cabe recordar que el contrato para el arrendamiento de 40 camiones compactadores de carga trasera, se adjudicó a la empresa Lumo Financiera del Centro S.A. de C.V. por un importe total con I.V.A. incluido de $130’413,399.04 (Ciento treinta millones cuatrocientos trece mil trescientos noventa y nueve pesos 04/100 M.N.) a pagarse en un plazo de 31 meses. Esto equivale a pagos mensuales de 4.206 mdp y a un costo de 3.260 mdp por cada unidad, que de acuerdo a la cláusula de valor residual del contrato, podrán ser adquiridas en compra definitiva al término de la administración (diciembre 2021), que es uno de los acuerdos con el sindicato “3 de Marzo”.

Pero al parecer el recurso solicitado no será destinado para atender muchas de las otras demandas del sindicato, entre las que se encuentran la falta de entrega de uniformes, herramientas y paquetes escolares, así como la reparación y mantenimiento de varias unidades de motor. Por ello el Secretario General de la gremial, Pablo Gómez Vásquez, manifestó que continuarán realizando bloqueos en la ciudad, pues el edil Oswaldo García desconoce muchos puntos y por eso urge que se acerque a hablar con ellos para conocer la verdadera problemática, pues hasta el momento sólo dos regidores lo han hecho: Luis Arturo Ávila Díaz Covarrubias y Pavel López Gómez.

Cabe destacar que dichos regidores fueron los únicos que durante la sesión del Cabildo, reconocieron que la administración del municipio de Oaxaca de Juárez ha fallado, además de cuestionar cómo se iba a gastar el dinero solicitado por concepto de “anticipo”.

Arturo Ávila admitió que en esta administración no han logrado llegar a acuerdos y que han dejado mucho que desear, pues la gente esperaba muchísimo más de ellos que de otras administraciones. También señaló que el municipio no debe estar cerrado a la ciudadanía.

Mientras que el regidor Pavel López, argumentó que los trabajadores están pidiendo que se les cumplan los acuerdos que se les hicieron y en los cuales muchos regidores no estuvieron presentes, pero que consisten entre otros, en el pago de combustible, renta de camiones, finiquito de compañeros, seguros de vida y servicios a las unidades.

Presidente municipal pide “paciencia”

Por su parte el edil Oswaldo García aseguró que no hay ningún adeudo por concepto de “sueldos y salarios”. Además expuso que el sindicato al que más se ha apoyado es el “3 de Marzo”, con un poco más de 122 millones de pesos en beneficio de ellos: 40 camiones, 40 plazas de choferes, combustible, acondicionamiento de baños y regaderas, así como un bono que se les dio junto con el de la policía municipal como “gasto extraordinario”, el cual costó más de 20 millones de pesos.

“No les hicimos ningún favor”, comentó al respecto el regidor Pavel. Pero la mayoría de los regidores se enfrascaron en decir que fue por la mala tesorería de 2019 (Mirna López), que no han sido omisos ni irresponsables (René González), que trabajan día a día con la frente en alto (María de los Ángeles Gómez) y que no van a dejar tiradas todas estas “cosas” que se están presentando (Indira Zurita), además de reprobar la actitud de “andar tirando la basura por las casas” (Luis Zárate).

Paradójicamente, aunque el presidente municipal afirmó que no aceptará que “unos” afecten los derechos de terceros (por haberle tirado basura frente a su casa), tal vez no se ha dado cuenta que estas afectaciones se viven desde hace mucho y que él no lo ha impedido, como ocurre con los bloqueos constantes que hay en la ciudad sin ningún tipo de disuasión por parte de la policía municipal.

Además pidió a los ciudadanos que “tengan paciencia” y que si no se puede llevar a cabo la recolección de basura, la mantengan en su casa por el bien “nuestro”, para que turistas y próximas generaciones “entiendan que debemos contribuir con un granito de arena para mantener limpia la ciudad”. Habría que preguntarle qué deben hacer los comerciantes que no tienen espacio para guardarla.

Y aunque el presidente municipal Oswaldo García Jarquín dijo que asume el costo político de lo sucedido, también expresó lo siguiente:

“Tengo la conciencia absolutamente limpia y tranquila, en términos de lo que hemos apoyado y ayudado y contribuido a mejorar las condiciones laborales de los trabajadores de limpia”. Oswaldo García Jarquín

¿Y tú qué opinas al respecto?