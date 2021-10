Inauguran el 5° Encuentro de Promotores de Lectura en el marco de la FILO

+ El 5° Encuentro de Promotores de Lectura se inscribe en el Programa de Profesionales de la FILO, una propuesta que busca promover la reflexión, la formación y el encuentro de aquellas personas que intervienen en las diferentes etapas de la cadena productiva del libro.

Oaxaca de Juárez, Oax. 21 de octubre de 2021.- Con un total de cinco actividades y la participación de 37 promotores y promotoras de lectura de manera presencial, y alrededor de 250 de manera virtual, fue inaugurado la mañana de este miércoles el 5° Encuentro de Promotores de Lectura El cuento de los libros, realizado anualmente en el marco de la Feria Internacional del Libro de Oaxaca (FILO) en colaboración con la Fundación SM.

Vania Reséndiz Cerna, directora general de la FILO; Cecilia Espinosa Bonilla, directora de la Fundación SM; Xochitl Aguirre Leyva, coordinadora del encuentro; Nubia Macías, gestora cultural; y Vivian Mansour, autora de literatura infantil homenajeada en la FILO fueron las encargadas de dar el banderazo de inicio de este programa que busca contribuir al trabajo de quienes promueven la lectura principalmente entre las infancias y juventudes.

“Cuando Nubia llegó a Oaxaca y empezamos a gestar el encuentro, nos dimos cuenta del trabajo que las y los promotores están haciendo por la lectura y buscamos la forma de vincularnos. En esta pandemia el ánimo de vinculación y colaboración es lo que debe seguir. Les invitamos a reproducir lo que aquí aprendan con sus familias, en sus comunidades”, apuntó la directora general de la FILO durante su mensaje de bienvenida.

Espinosa Bonilla agregó que “para la Fundación SM el trabajo con los promotores es fundamental. Estos espacios son para ustedes, pensando en ofrecerles herramientas para desarrollar mejor su trabajo”. Recordó que apuntalar los conocimientos y técnicas de quienes trabajan porque la población lea más, es un beneficio para la sociedad en general, no sólo para quienes participan de manera directa.

“Qué virtud tan grande tiene los libros para encontrarnos con la gente que amamos”, mencionó Nubia Macías, una de las mentes que dio origen a este encuentro con cinco años de llevarse a cabo en el marco de la FILO, ya que este festival desarrolla un programa integral donde no sólo se atiende a lectores, sino a quienes los forman a través de su labor, así como a libreros y libreras y todo aquel que interviene en la creación, distribución y promoción de las letras.

Esta inauguración culminó con la conferencia Lecturas obligadas (y desobligadas) en la literatura infantil. Un recorrido por la biografía de un lector, donde Vivian Mansour habló de su propia formación como lectora, primero leyendo etiquetas de productos, letreros, propaganda, para pasar luego a libros comprados en el supermercado o librerías de viejo, donde su padre, lector también, ”me recomendaba libros pero nunca me los imponía”.

Comparó a los promotores y promotoras de lectura con aquel pájaro que va en la punta de las parvadas al surcar el cielo, que dirigen, acompañan y ayudan a evadir obstáculos. “A veces los promotores sustituyen a los padres a los profesores”, dijo al halagar la labor noble de compartir las lecturas que aman con las y los demás.

El 5° Encuentro de Promotores de Lectura se inscribe en el Programa de Profesionales de la FILO, una propuesta que busca promover la reflexión, la formación y el encuentro de aquellas personas que intervienen en las diferentes etapas de la cadena productiva del libro. Tiene como objetivo visibilizar que el trabajo de los profesionales del libro es esencial y consecuente, desde la producción del bien cultural hasta las actividades que le dan vida.

Música y literatura conversan sobre el amor

Conversaciones es un proyecto surgido durante 2020 en la Feria Internacional del Libro de Oaxaca (FILO), donde algunas de las voces más relevantes de la literatura y el arte comparten su relación particular con la literatura. En la 41 FILO se retomó esta actividad, que en su edición 2021 contó con la presencia de las escritoras Luna Miguel (España) y Clyo Mendoza (Oaxaca), y la cantautora Mare Advertencia Lírika (Oaxaca).

En esta ocasión hubo una dinámica empezada con algunos meses de anticipación: se pidió a Luna y a Clyo que realizarán textos alusivos al amor. Estos fueron intercambiados entre ellas para luego escribir nuevamente, pero ahora como una respuesta o diálogo al texto de la otra. Las cuatro composiciones fueron entregadas a Mare, para que creara piezas musicales inspiradas en ellas.

Todos estos productos fueron presentados en las voces de sus creadoras, ante un público que en un ambiente íntimo disfrutaron de las palabras de estas tres artistas.

Fue Luna quien abrió la velada con el texto Me he enamorado de un muchachillo, donde narra la historia de Andrea, enamorada a distancia de Enrique y con la esperanza de huir con él, lejos de su padre. Andrea intercambia nudes y mensajes eróticos con su enamorado y su padre, furioso e incomprensivo, le suspende el internet. La joven finalmente logra escapar para encontrarse con el objeto de su deseo, sin embargo, este encuentro resulta no ser lo que esperaba. Un chaval con pinta de pordiosero o vendedor de hachís, en un parque, le ofrece encender su porro y le pregunta a qué se debe su llanto. “Pues nada, me he enamorado de un muchachillo”, concluye el relato.

Clyo hizo un viaje a la infancia, donde la ida al río se pasó de ser una experiencia grata a una de temor y violencia, cuando su cuerpo comenzó a llamar la atención de los hombres del lugar. Entonces el paseo dejó de ser divertido para ser desagradable. “Sentí miedo al reconocerme como mujer. Dejé de ir al río, porque uno (hombre) se volvieron cinco. Olvidé el olor a pasto recién arrancado”.

“Esa fue mi introducción a la idea del amor, me parecía más sincero el amor de mi perra que el del hombre que jadeaba mientras me espiaba”. Esto dio pie a que la autora hablara sobre la muerte de su perra, momento que la conmovió en gran medida. “El destino del amor también es despedirse”.

Finalmente, Mare dio muestra de su talento musical y ofreció temas donde reflexiona sobre el amor romántico, el amor propio y manifiesta el rechazo a las violencias que atraviesan las relaciones. “Yo decido que cambio el argumento, los mitos que antes quise cumplir hoy no los quiero”, “Hoy acepto lo que puedo compartir y que el amor radica en mí”, cantó.

Una firma de libros y discos cerró esta actividad que combinó literatura y música en torno al complejo tema del amor.