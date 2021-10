Invita IEEPO registrarse para Seminario Internacional “La Educación en México, América Latina y el Caribe”

+ El director general Francisco Ángel Villarreal, informó que el programa del evento se encuentra en el micrositio https://www.oaxaca.gob.mx/ieepo/seminariointernacional.

Oaxaca de Juárez, Oax. 26 de octubre de 2021.- El Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca (IEEPO), invita a docentes de los diferentes niveles educativos, profesionistas, académicos, directivos y funcionarios de las dependencias gubernamentales dedicadas a la educación, así como a la sociedad en general, a registrarse para participar en las actividades del Seminario Internacional “La Educación en México, América Latina y el Caribe”.

El Director General del IEEPO, Francisco Ángel Villarreal señaló que los detalles del programa académico, datos de los ponentes y las actividades que se realizará en las modalidades presencial y a distancia los días 10, 11 y 12 de noviembre próximo, se encuentran en el micrositio https://www.oaxaca.gob.mx/ieepo/seminariointernacional.

Resaltó que este Seminario dará una proyección internacional a las experiencias de los países latinoamericanos, con los que México comparte similitudes en su cultura y en el caso de Oaxaca hay estrategias valiosas impulsadas por los propios maestros y maestras, principalmente en el nivel indígena. Además, indicó que los temas tratados se integrarán en una memoria documental.

De acuerdo con el programa, el día 10 de noviembre, a las 11:30 horas, participarán como ponentes los doctores Luis Solari, ex primer Ministro de Perú; Bienvenido Argueta, ex primer ministro de Educación de Guatemala y Miguel Ángel Cañizales, ex ministro de Educación de Panamá.

El mismo día, a partir de las 17:00 horas intervendrán los doctores Ramón Daza, ex ministro de Educación de Bolivia; José Ángel Pescador, ex secretario de Educación de México y Martín Zilic; ex ministro de Educación de Chile.

Asimismo, el 11 de noviembre se tienen programadas las conferencias magistrales a cargo de los doctores Alberto Arene, del Salvador; Tomás Milkos, de México; Germán Escorcia, de Colombia; Carlos Haefner, de Chile, Luis Enrique López, de Perú; Pedro Flores Crespo, de México; Jorge Alberto Solis Quispe, de Perú; Sixto Moya, de Cuba y María Fernanda Gualotuña Valencia, parlamentaria mundial de la Educación, de Ecuador.

El último día de las actividades del Seminario participarán los doctores Carlos Palafox, de Chile; Emilio Tenti, de Argentina; Puka Reyesvilla, de Bolivia; Olga Antonia Orellana Girón, de Guatemala; Carlos Toranzo, de Bolivia y el maestro Manuel Bolom Pale, de México.

El objetivo del seminario promover un diálogo, compartir experiencias, conocimientos y perspectivas que contribuyan a la construcción de un marco integral de comprensión del estado que hoy guarda la educación y en particular la educación indígena, así como el futuro de la educación en Latinoamérica.

La sede presencial con cupo limitado será el Centro Cultural y de Convenciones de Oaxaca y a distancia por medio de la cuenta de Facebook del IEEPO. Para el registro, las y los interesados pueden escanear el código QR que se encuentra en el micrositio https://www.oaxaca.gob.mx/ieepo/seminariointernacional.