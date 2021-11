La selección Oaxaca cosecha 56 medallas en los Juegos Nacional de Conade

+ Luchas asociadas y el surfing dominan el medallero estatal en la primera edición de la justa deportiva amateur, infantil y juvenil más importante del país.

Oaxaca de Juárez, Oax. 4 de noviembre de 2021.- La selección Oaxaca que compitió en la primera edición de los Juegos Nacionales Conade cosechó un total de 56 medallas, de las cuales, 16 fueron de oro, 11 de plata y 29 de bronce, logradas en siete diferentes deportes, de los 17 en los que la delegación tuvo participación.





Aunque este año no hubo un medallero oficial, la competencia convocada por la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade), tuvo el objetivo de reactivar el deporte y de hacerlo a manera de recreación y convivencia, sin la obligación de la exigencia deportiva como en otros años.

El Gobierno del Estado de Oaxaca reconoce el empeño de cada deportista en las diferentes sedes donde compitieron, y agradece a las y los medallistas el poner en alto el nombre de su estado, destacando que todas y todos recibirán una beca y estímulos extraordinarios en próximas fechas.

Luego de culminada la competencia, el medallero oaxaqueño es encabezado por la disciplina de luchas asociadas que rompió su record histórico al ganar 15 medallas: cinco de oro, cuatro de plata y seis de bronce; seguido por el surfing, que aparece por primera ocasión en el conteo local con cuatro áureas y mismo número de bronceadas.

La tercera posición del conteo la ocupa el judo con tres preseas de oro y un par de platas, mientras que el atletismo aparece en el cuarto sitio con dos primeros lugares, un segundo y cuatro terceros, para un total de siete medallas.

El taekwondo dejó el primer lugar que ocupó por varios años en el medallero para ponerse en el quinto sitio con una presea de oro, dos de plata y 10 de bronce, además el triatlón le sucede con una áurea y otra plateada, finalizando el conteo con box que se colgó una argenta y cinco terceros lugares.

El fin de semana pasado culminaron de forma oficial los Juegos Nacionales Conade teniendo como sede a Oaxaca en la disciplina de surfing, una sede que no se tenía desde el 2017 cuando se realizó en Huatulco la vela, tenis, karate y halterofilia.

Además, disciplinas que han dado medallas a Oaxaca como el karate do y el frontón, no tuvieron participación este año como el caso de los pelotaris, quienes por acuerdo de asociación-padres de familia, decidieron no asistir a la competencia, mientras que el arte marcial no fue convocado a nivel nacional.

Independientemente de la obtención de la medalla, todas y todos los deportistas oaxaqueños contaron con el apoyo total a través del Instituto de Cultura Física y Deporte de Oaxaca (Incude Oaxaca) en traslado aéreo a las sedes, de ida y vuelta, así como pants oficial de la marca Joma, playera de viaje y uniformes de competencia.

Todas y todos los medallistas seguirán contando con el apoyo y respaldo del Incude Oaxaca en su proceso de cara a las próximas competencias, pues sabedores está que la etapa nacional es solamente la culminación de un proceso que ya inició desde su regreso de las diferentes sedes.