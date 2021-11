El abasto de medicamentos, es una cuestión de eficiencia: AMLO

+ El presidente aseguró que se va a cumplir con el compromiso para que no hagan falta las medicinas; expresó su confianza en el titular de la Ssa, Jorge Alcocer.

Ciudad de México. 11 de noviembre de 2021.- Andrew Scott Pierson, un residente de Oklahoma de 47 años, reconoció ante un juez federal en Arkansas haber conspirado para violar la Ley de Control de Exportación de Armas (AECA), en el primer enjuiciamiento exitoso en el país sobre exportación y fabricación de armas de fuego que usan los cárteles mexicanos.

La captura de Pierson fue parte de la “Operación Martillo de Thor” que busca interrumpir el acceso de los cárteles a armas, indicó el Departamento de Justicia.

El 3 de septiembre de 2019, un gran jurado acusó a Pierson y a otras siete personas, la mayoría ciudadanos estadounidenses, de traficar productos falsificados y violación de la AECA.

Señaló que entre 2014 y 2018 Pierson ordenó piezas de armas de fuego para ser entregadas a María Almendarez, una mexicana con residencia legal en Laredo, Texas, quien las hizo llegar a territorio mexicano, donde Pierson ensambló armas automáticas para el Cártel del Noreste (CDN) de Nuevo Laredo y el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Además de Pierson, otros cinco acusados ya se declararon culpables y un sexto sigue prófugo en México.

Pierson, acusado de cinco cargos en relación con este caso, se entregó a las autoridades estadounidenses el 10 de diciembre de 2018.

El delito de Pierson se castiga con hasta 20 años de prisión, una multa de no más de $1,000,000 de dólares y con más de 2 años de libertad supervisada.

“Estamos orgullosos de que esta investigación haya dificultado que los cárteles violentos obtengan armas de fuego, y tenemos la intención de procesar cualquier caso que ayude a mantener las armas fuera de las manos de estas organizaciones criminales”, declaró el fiscal Jonathan D. Ross. No debe haber ninguna excusa para tener los medicamentos gratuitos a toda la población, reiteró hoy el presidente Andrés Manuel López Obrador.

En su conferencia matutina, el mandatario suavizó el reclamo que ayer le hizo al secretario de Salud, Jorge Alcocer, pero subrayó que se trata de un asunto de eficiencia.

El tabasqueño recordó que hace tres días, en su viaje de México a Nueva York, “precisamente una señora se acercó, muy respetuosa, nada de politiquería. Con muy buenas intenciones me hizo el planteamiento -en el avión- de lo de las medicinas para el cáncer: ‘no tenemos las medicinas en el Seguro (Instituto Mexicano del Seguro Social). ¿Que se va hacer?’”, le inquirió.

Elevando el tono de voz, reiteró que los medicamentos son gratuitos y “nos alcanza con el mismo presupuesto”, porque antes, dijo, se lo robaban en connivencia con 10 laboratorios beneficiados.

“Es un asunto de eficiencia, de aplicarnos para que no falten las medicinas. Es un compromiso, soy perseverante, soy terco. No se me olvidan las cosas”, añadió.

Este artículo fue tomado de la agencia La Jornada: https://aristeguinoticias.com/1111/mundo/se-declara-culpable-andrew-scott-en-primer-juicio-exitoso-contra-traficantes-de-armas-de-carteles-de-mexico/