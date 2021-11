Piden empresarios abordar en Cumbre el tema de la reforma eléctrica; AMLO dispuesto a explicarla

+ “Ni modo que ellos estén a favor o protejan a corruptos”, atajó el presidente mexicano, quien este jueves participa en la Cumbre con Biden y Trudeau.

Washington, Estados Unidos. 17 de noviembre de 2021.- Previo a la Cumbre en Washington de este jueves, el Consejo Coordinador Empresarial pidió que en esta se aborden las preocupaciones que tiene el sector privado por la reforma eléctrica que propuso el presidente Andrés Manuel López Obrador al Congreso.

En un posicionamiento, el CCE señaló que “los sectores privados de Estados Unidos y de Canadá están muy preocupados por los esfuerzos del gobierno mexicano por reducir la competencia privada en el sector energético”.

Y apuntó que “los intentos por favorecer empresas del Estado”, en referencia a la CFE, va “en detrimento de proveedores de energías renovables minan la certidumbre de inversiones y auguran mayores costos así como menores oportunidades para los trabajadores de nuestros países”.

Además, los empresarios llamaron a los tres gobiernos, de México, EU y Canadá, a “garantizar ambientes de inversión abiertos y transparentes”.

“Un ambiente de inversión en deterioro en cualquiera de los tres países daña la economía, la seguridad y el potencial de crecimiento de Norteamérica en su conjunto, y minan la capacidad del TMEC como instrumento de certidumbre legal”, señaló el CCE.

“Los retos relacionados con el comercio mundial y la pandemia han traído consigo una oportunidad sin precedentes para fortalecer las cadenas de suministro en América del Norte. Sin embargo, como inversionistas, es nuestra responsabilidad recordar a los gobiernos que ese potencial no se materializaría en países que no aseguren certidumbre para los negocios y apego a las buenas prácticas globales de gobernanza en áreas como la regulación, los permisos, la recaudación y las compras gubernamentales”, indicó.

Así mismo, instaron a los gobiernos de México, Estados Unidos y Canadá a comprometerse a acciones concretas para asegurar que los tres países “tengan avances tangibles para alcanzar nuestra visión compartida de hacer de Norteamérica la región más dinámica y competitiva del mundo”.

“El comercio y la inversión entre nuestros tres países han contribuido de manera significativa al crecimiento económico y la prosperidad, y se estima que generan al menos 20 millones de empleos en Norteamérica. Gracias al Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (TMEC), hoy nuestras tres naciones pueden presumir una plataforma unificada de cadena de suministro desde la cual comerciamos y competimos globalmente.

“Pero aún queda mucho trabajo por hacer para asegurar que nuestra economía continental sea lo más resiliente e incluyente posible. Consideramos que los gobiernos de nuestros tres países deben priorizar la coordinación y acciones en tres áreas específicas para explotar nuestro potencial económico como región”, apuntó el CCE.

En primer lugar, el Consejo señaló que “es fundamental que los tres gobiernos se responsabilicen de la plena implementación del TMEC, para aprovechar los beneficios de este tratado como un marco económico para avanzar en nuestra prosperidad compartida y la generación de empleos. Esto puede lograrse mediante mayor diálogo entre los gobiernos y, cuando sea necesario, acciones conjuntas de cumplimiento. Como sector privado seguiremos comprometidos con apoyar estos esfuerzos, y con identificar las posibles barreras de implementación”.

En ese sentido, los sectores privados de Canadá y de México manifestaron su preocupación por “las interpretaciones divergentes de las reglas de origen del TMEC, y cómo la interpretación de Estados Unidos representa riesgos para nuestras cadenas integradas de suministro. Interesados en nuestro éxito y competitividad colectivos, hacemos un llamado a que los gobiernos entablen diálogo profundo con los sectores privados en estos y otros temas”.

Además, el CCE apuntó que los “tres gobiernos deben capitalizar las lecciones aprendidas de la pandemia por COVID-19 y prepararse para el futuro, mejorando la coordinación en la respuesta a emergencias y alineando la definición de industrias y servicios esenciales en los tres países. También debe haber mayor cooperación en el manejo de la frontera para asegurar el flujo de tráfico comercial y de carga. La alineación en estas políticas, combinada con comunicación constante y transparente con el sector privado, son indispensables para el funcionamiento efectivo de las cadenas de valor transfronterizas y para asegurar la provisión ininterrumpida de las industrias y servicios esenciales”.

No me va a costar trabajo explicar reforma: AMLO

Al presidente Andrés Manuel López Obrador se le preguntó qué diría si el tema de la reforma eléctrica se aborda en la reunión que tendrá con el presidente de Estados Unidos y el primer ministro de Canadá.

Esta mañana, antes de partir a Washington, López Obrador comentó que “si sale en la conversación pues también lo tratamos, explicarle al primer ministro Trudeau, al presidente Biden, por qué queremos fortalecer la Comisión Federal de Electricidad”.

“Es muy sencillo, lo que queremos es que no aumente el precio de la luz, y que se termine con los abusos de las empresas particulares, sobre todo de las empresas extranjeras, y en especial, lo voy a decir, de las empresas españolas, que nos veían como tierra de conquista y tenían hasta de empleados a los expresidentes de México, esta Iberdrola tenía de empleado al expresidente Calderón y de empleada a la que fue secretaria de Energía, y por eso hacían y deshacían; pero eso ya se terminó, a robar a otra parte.

“Entonces, ¿ustedes creen que me va a costar trabajo decirle esto al presidente Biden o al primer ministro Trudeau?”, preguntó.

“Pues no, ni modo que ellos estén a favor o protejan a corruptos. Ellos sin gentes íntegras, que defienden los intereses de sus pueblos como lo hacemos nosotros en México. ¿O qué?, ¿no vamos a defender los intereses del pueblo?, ¿no nos pusieron para eso?, ¿o nos pusieron para estar empleados de empresas saqueadoras que se dedican a medrar? No”, afirmó.

“No debemos de olvidar lo que me dijo un migrante allá en San Quintín desde la campaña: ‘Vamos a ganar -me dijo- pero nada más acuérdese que así como el presidente Juárez separó la Iglesia del Estado, porque a Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César, ahora lo que hay que hacer es separar el poder político del poder económico, para que el gobierno represente a todos, a ricos y a pobres, que no sea un comité al servicio de una minoría, que sea un gobierno del pueblo para el pueblo y con el pueblo’, y eso es lo que estamos haciendo”, acotó el mandatario mexicano.

