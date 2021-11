Asteroide más grande que el Big Ben no chocará cerca de la órbita de la Tierra, esto es lo que sabemos

+ Ni va a pasar tan lejos, ni va a pasar tan cerca… Si tú has leído la noticia de que un enorme asteroide 1994 WR12 está listo para estrellarse a través de la trayectoria orbital de la Tierra, pues te lamentamos decir que aún no es hora de que te prepares para el fin del mundo, porque el cuerpo celeste no pasará tan cerca de nuestro planeta.

Inglaterra. 29 de noviembre de 2021.- De acuerdo con medios británicos, el asteroide supuestamente estaría listo para estrellarse a través de la trayectoria orbital de la Tierra a principios de la próxima semana, según el registro de la NASA de todos los desechos espaciales; sin embargo, no sucederá tanto así.

En la búsqueda de base de datos de cuerpo pequeño, la NASA describió este asteroide como una amenaza mínima, además que “por ahora 1994 WR12 está programado para pasar a una distancia de 3.8 millones de millas el lunes”.

El asteroide, un poco más grande que un campo de fútbol americano, fue descubierta por la astrónoma estadunidense Carolyn S. Shoemaker en el Observatorio Palomar el 28 de noviembre de 1994.

Hasta 2016, el Centro JPL de Estudios NEO (CNEOS) lo incluyó como Riesgo de impacto terrestre, pero después de múltiples observaciones fue eliminado de su lista de centinelas.

Los astrónomos de la NASA estiman que si 1994 WR12 golpeara la Tierra, el impacto produciría energía con el equivalente a 77 megatones de TNT, 1½ veces más poderosa que la Tsar Bomba, el arma nuclear más grande jamás probada.

