Emiten los SSO recomendaciones para evitar accidentes con juguetes ante la víspera de los “Reyes Magos”

+ Durante el 2021 fallecieron dos menores de 1 y 2 años de edad por obstrucción de la respiración.

Oaxaca de Juárez, Oax. 5 de enero de 2022.- En la víspera del Día de los Reyes Magos, los Servicios de Salud de Oaxaca (SSO) emiten recomendaciones a la población para proteger la salud de las niñas y niños, con la finalidad de evitar accidentes por atragantamientos y no adquirir juguetes de dudosa procedencia que pongan en riesgo la vida y la salud de los menores de edad.

En este sentido, se recomienda a las y los “Reyes Magos” no regalar juguetes que carecen de etiquetas informativas, que no contengan advertencias y medidas de precaución o bien que no garanticen la calidad del producto.

Otro aspecto importante, es considerar la edad recomendada, ya que el uso inadecuado puede exponer a las niñas y niños a asfixia por ingestión de piezas pequeñas u obstrucción en fosas nasales y oídos.

Es fundamental que las madres, padres, tutores o personas adultas en general, se mantengan alerta en el cuidado de los pequeños y vigilen los objetos con los que juegan, pues la ingesta de un juguete, por muy pequeño que sea puede ocasionar la muerte.

La institución recomienda, además, que no den a los menores de edad juguetes que entren completamente en su boca, mantenerlos fuera del alcance de los bebés, niñas y niños, además de revisarlos con frecuencia para que no se desprendan algunas de sus partes.

Asimismo, que los acabados de los mismos no tengan rebabas o mermas de plástico que puedan cortar a los menores, las envolturas se deben desechar y tener especial atención en aquellos que utilizan pilas para funcionar.

Y es que, el juguete es un artículo de entretenimiento y desarrollo de habilidades, sin embargo, puede convertirse en un instrumento peligroso si no se toman ciertas precauciones.

Los juguetes más baratos y sin advertencias, son los más peligrosos, por esta razón, es preferible optar por productos hechos con materiales naturales, en lugar de plástico o electrónicos, con piezas, desprendibles, pequeñas, o con superficie áspera y fácil de romperse, para evitar riesgos en esta población.

La dependencia destacó que, de acuerdo a cifras del Subsistema Epidemiológico y Estadístico de Defunciones (SEED) de los SSO, durante el 2019 en Oaxaca lamentablemente fallecieron dos niños menores de un año de edad y otro de 13 años, debido a obstrucción de la respiración y durante el 2020, perdieron la vida dos menores de 1 y 2 años por esta causa en la entidad.

De ahí la importancia de revisar los juguetes que reciben el Día de los Reyes Magos, leer el instructivo, la edad recomendada, supervisarlos y no dejarlos solos.