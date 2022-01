Cocina de humo

Nací enamorado de la luz y desde muy joven decidí ser artesano de sus reflejos, un albañil de sus reverberaciones. En el afortunado periplo que me reservó la historia he sido aprendiz y alumno de generosos mentores que me llevaron al mundo de las artes y la comunicación, heredándome una nítida convicción por la búsqueda de la verdad. Así he publicado mis fotografías y letras en diversos foros y medios nacionales e internacionales desde hace varias décadas. El compromiso adquirido a través de la conciencia social me ha llevado a la docencia, materia que alimenta mi espíritu e intelecto cotidianamente en un sincero afán de corresponder por lo mucho que me fue dado.

Colaborador desde el 10 de diciembre de 2021.