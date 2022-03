La ciudad y sus personajes

“El Constructor”, es una obra realizada en la técnica de pastel, donde busco representar a un joven que tiene el poder de armar una ciudad, según sus presentimientos, sueños e ideales.

¿De qué están hechas las ciudades?, es una pregunta con respuestas variadas. Para mí, las ciudades inician generalmente con un sueño. A partir de aquí se conjuga la imaginación, la creatividad y otras disciplinas al servicio de este ideal, para concretar espacios que respondan a necesidades específicas de sus pobladores.

No siempre las ciudades son lo que soñaron sus iniciadores. La historia de la Ciudad de México se escribe y deconstruye sobre las ruinas de lo que fue la gran Tenochtitlan, aquella Venecia del Nuevo Mundo que maravilló al conquistador Hernán Cortés, hace cinco siglos; y donde Bernal Díaz del Castillo nos describe la impresión que causó en los conquistadores el panorama que contemplaron los españoles al conocer el Valle de México por primera vez.

Con el correr del tiempo, la nueva ciudad que se constituyó de las cenizas de la capital Azteca se transformó en una ciudad cosmopolita, cimentada en sus orígenes prehispánicos, pero sustentada por los nuevos paradigmas importados de occidente. Como lo sustenta Carlos Fuentes en “La región más transparente”, la conformación de esta ciudad se forjó a partir de sus orígenes, ideas y clases sociales que le dieron su particular identidad.

No me queda claro qué tanto se puede intervenir artificialmente en la creación de una ciudad sin este componente social. En Arabia Saudí, lo están intentando de descubrir. Neom es una ciudad planificada en la provincia de Tabuk. Esta ciudad del futuro está centrada en el peatón, donde no se contempla el uso de automóviles, con el objetivo de evitar las emisiones de carbono y preservar el 95 % de la naturaleza de la zona. Aquí se podrá acceder a los primeros taxis aéreos y se tendrá acceso a las más modernas tecnologías del momento.

Ya el tiempo lo dirá. Solo no hay que olvidar fracasos similares como el de Brasilia, la moderna capital de Brasil construida a finales de los años cincuenta y que no funcionó como los urbanistas y arquitectos Lucio Costa y Niemeyer habían imaginado. O más recientemente, el proyecto “The World Islands”, un grupo de 300 islas artificiales en la costa de Dubái, que conforman un mapamundi y de las cuales solo nueves islas han sido habitadas hasta el momento.

Mirando “La Ciudad y sus Personajes”, a través de mi ventana, lo intentaré descubrir…