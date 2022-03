Televisa y la generación abusada. Libertad de expresión eliminó el miedo

Bautista

El cantante de Televisa Mario Bautista, habría estado involucrado al menos en un caso de abuso sexual, pues varios testimonios de jóvenes aseguraban que había usado su influencia para llevar a menores de edad a Acapulco. Fue declarado non grato en Televisa, pero no por los casos de posible abuso sexual, sino por haber dado una entrevista a la competencia. Una joven narró que la invitó a su casa de Acapulco para grabar un video, pero no había tal video, sino una fiesta en la que les ofrecieron drogas y alcohol, además que se les presionó para realizar actividades sexuales.