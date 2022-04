Vetan a Will Smith de la Academia de Hollywood por los próximos 10 años

+ Por la bofetada que dio Will Smith a Chris Rock, no podrá asistir a ningún programa o evento organizado por la Academia, ya sea en persona o virtualmente. ¿Pero podrá ser nominado para volver a ganar un Oscar?

California, Estados Unidos. 8 de abril de 2022.- La bofetada de Will Smith a Chris Rock en la última gala de los Oscar ya tiene castigo: diez años sin acudir a los eventos organizados por la Academia de las Ciencias y de las Artes Cinematográficas. En esencia: una década sin poder poner el pie en la alfombra roja de la gran fiesta del cine, la ceremonia de los Oscar.

La Academia de Hollywood tomó esta determinación en la reunión de su Junta de Gobernadores de este viernes, que tenía como principal objetivo cortar la sangría de mala imagen provocada por la agresión del actor al cómico en los últimos Oscar y la tibia reacción inicial de los organizadores de la ceremonia.

“La Junta ha decidido que, durante un periodo de diez años desde el 8 de abril de 2022, Smith no tenga permiso para asistir a ningún evento o programa de la Academia, en persona o de forma virtual, incluyendo, pero no solo, a los premios de la Academia”, anunciaron en un comunicado el presidente y la consejera delegada del organismo, David Rubin y Dawn Hudson, respectivamente.

“Acepto y respeto la decisión de la Academia”, reaccionó Smith en un comunicado escueto a los medios estadounidenses.

Desde el episodio, en el que Smith arreó un guantazo a Rock, que presentaba uno de los premios, por un chiste sobre el corte de pelo de su mujer – Jada Pinkett Smith, que sufre alopecia-, se ha barajado qué tipo de castigo impondría la Academia de Hollywood a uno de sus actores más populares. Poco después de la agresión, Smith recogió el Oscar al mejor actor.

El actor decidió renunciar a su membresía en la Academia días después del incidente. Algunos miembros de la Academia, que no expulsó de la sala al agresor y que ha dado bandazos en su reacción al episodio, especularon con la posibilidad de retirarle la estatuilla.

Eso no ha ocurrido finalmente y Smith solo quedará excluido de eventos. Pero todo indica que -aunque no podrá votar por no ser ya miembro de la Academia- sí podrá recibir nominaciones en el futuro por su participación en películas y volver a ganar un Oscar. No podrá recibirlo en persona al menos hasta 2032.

El castigo a Smith es otra muestra del endurecimiento progresivo de la posición de la Academia sobre la agresión. En un primer lugar, permitió que Smith siguiera en la gala, después emitió un comunicado de condena tibio y acabó por asegurar que sí pidió al actor que saliera de la ceremonia, algo que contradijo poco después el propio productor de los premios, Will Packer.

Ante el aluvión de críticas, la Academia ha buscado ahora una respuesta más rápida. Primero colocó la reunión tradicional de la Junta de Gobernadores posterior a los Oscar el 18 de abril, más pronto de lo habitual. Y esta semana, la adelantó de nuevo hasta la cita del viernes.

En su último comunicado, además del castigo a Smith, ofrece más autocrítica: “No gestionamos de forma adecuada la situación en la sala. Pedimos perdón por ello”, dice la Academia, que admite haber estado “no preparada para algo sin precedentes”.

Rock, que apenas ha hablado de forma pública de la agresión, no ha reaccionado por el momento a la sanción de Smith.

*Este artículo fue tomado de la agencia ABC