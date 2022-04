CFE, litio y cooptación

Utopía

Dos afirmaciones. Una tomada de Rayuela, de La Jornada (19-IV): “¡Carambola! El PRI no obtuvo lo que quiso: nada menos que las gubernaturas de tres estados… y por eso votó en contra”. La otra fue expresada en la mañanera del lunes 18 por el presidente Andrés Manuel y la sintetizo: tras la ambición se encuentran los fondos de inversión que dominan en el mundo y los partidos políticos están a su servicio. Sin embargo, descartó comprar a diputados de oposición como sucedió en 2013 con la reforma energética de Enrique Peña: “Si hubiésemos hecho lo mismo, pues hubiésemos contado con la mayoría calificada”.

Además de los valores éticos que respaldaron la estrategia del gobierno y de la mayoría en las cámaras para no cooptar legisladores a base de dinero como fue habitual en San Lázaro (antes Donceles) y en Reforma e Insurgente (antes Xicoténcatl), seguramente también cuentan los hechos jurídicos que dejaron a buen resguardo los intereses de la paraestatal Comisión Federal de Electricidad con la negativa, en votación dividida, de la Suprema Corte a declarar inconstitucional la Ley de la Industria Eléctrica. Y la reforma de la Ley Minera para que el litio, mineral estratégico del siglo XXI, sea declarado de utilidad pública la exploración, explotación y aprovechamiento, por lo que no se otorgarán concesiones, licencias, contratos, permisos, asignaciones o autorizaciones en la materia y el preciado mineral sea patrimonio de la nación y su aprovechamiento se reserva para beneficio del pueblo de México. Tal y como resolvió la Cámara de Diputados.

De lo contrario, no sobraría el planteamiento hipotético de qué tan caro, aparte de nada ético, sería para la nación cooptar a políticos y legisladores que tienen precio desde que empezaron y así continuarán el resto de sus vidas políticas, para concluir en forma constitucional con el saqueo archimillonario de que fue y es objeto la CFE por trasnacionales energéticas tan voraces y poderosas como Iberdrola, entre otras, pero siempre con el respaldo de gobiernos subordinados a los que “dominan el mundo”, como bien apuntó López Obrador.

Por eso aparte de exhibir a los 222 hombres y mujeres –aquí el género valió comino–, que votaron en contra de la reforma constitucional, provenientes de los partidos Acción, Revolucionario, Ciudadano y De la Revolución –lo “socialdemócrata” de los tres últimos sirvió para dos cosas–, como “traidores a la patria”, campaña publicitaria que arrancó Morena, ninguna otra cosa se podía esperar de quienes todo indica no tienen ni patria ni matria, como tampoco los señores y señoras del gran capital, menos aún los subordinados laborales e ideológicos que abrazan un proyecto de nación propio, aunque no sepan exponerlo y lo defiendan todavía con primitivismo, como Marko Cortés quien todavía parasita con el discursito de “las ocurrencias” de AMLO, a falta de propuestas alternativas. Y sus aliados no cantan mal las rancheras. En forma involuntaria Magú lo ilustra muy bien:

Alguien postuló en Twitter –red que censura a los críticos de Va por México y sus mecenas de la oligarquía financiera–, que la votación dominical fue también para solidificar la alianza partidista-empresarial con buena parte de los dueños de México con la vista puesta en junio de 2024. Y para el anecdotario, otro colega apuntó que a Alejandro Moreno le vendieron la oferta (la mercancía, llévela, llévela) de que puede ser el candidato presidencial de la oposición.