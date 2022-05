La IX Cumbre de las Américas y Obrador

Utopía

Si el casi octogenario presidente Joseph Biden no modifica su decisión de excluir a los jefes de Estado de Cuba, Nicaragua y Venezuela de la IX Cumbre de las Américas, a realizarse en Los Ángeles, California, del 6 al 10 de junio, el presidente Andrés Manuel no asistirá. Así lo informó en Palacio Nacional en la segunda mañanera después de concluir su visita a La Habana, tras una gira por América Central.

Arbitraria como pareciera que es consustancial al imperio de las barras y las estrellas a la hora de imponer decisiones en política exterior, aunque en este caso está directamente relacionada con la contienda electoral para renovar –es un decir, siempre se reeligen– la Cámara de Representantes y un tercio del Senado, el próximo 8 de noviembre.

Y el tema de la mayor de las Antillas, la permanencia e incluso agudización del antihumano bloqueo económico de más de seis décadas, es muy caro para la mafia cubana que influye mucho en la política exterior estadunidense hacia Cuba, porque a la hora de los votos ciudadanos “vende caro tu amor, aventurera”, al partido que ocupa la Casa Blanca.

De por sí el respaldo ciudadano al presidente número 46 de USA, Joseph Robinette Biden Jr., es del 46%, de acuerdo con el sondeo de la británica Reuters/Ipsos que mostró que el 54% desaprueba el desempeño del mandatario, por lo que está urgido de relanzar la beligerancia discursiva anticubana para ganar los votos de Florida; de la misma manera que el gobernador de Texas, Greg Abbott, intentó agarrar a los mexicanos de “piñata” y oportunamente le puso un hasta aquí López Obrador.

Se entienden las necesidades electorales y/o politiqueras, de los demócratas de Biden y los republicanos del troglodita Donald Trump, mas eso no les da derecho a apropiarse de “la admisión” a la IX Cumbre de las Américas (Norte, Centro, Sur y el Caribe), porque como bien dijo el embajador Ronald Sanders, “no es una reunión de EU, por lo que EU no puede decidir quién está invitado y quién no”. Además de que ningún país fue excluido de la VIII Cumbre.

Los 15 países que forman parte de la Comunidad del Caribe considerarían ausentarse de la Cumbre de Los Ángeles, quienes junto a los tres naciones que USA pretende excluir por sus intervencionistas decisiones inspiradas en la decimonónica “América para los americanos” (James Monroe, 2-XII-1823), y la ausencia de AMLO, pintan la perspectiva de un cuadro muy sombrío para un senil presidente que en Europa se presenta como “libertador de Ucrania”, pero incapaz de dialogar con sus vecinos en “pie de igualdad”, como siempre lo enuncia ante López Obrador.

La posición mexicana puede resumirse de la siguiente manera, en la voz presidencial: “Sé que hay grupos políticos en Estados Unidos que apuestan a la confrontación y que quisieran tener de rehenes a los pueblos de América Latina y el Caribe, como es el caso del bloqueo a Cuba que es muy promovido por políticos cubanos que tienen mucha influencia en Estados Unidos, pero considero indebido éste, inhumano, y además considero que es una vileza utilizar una estrategia política de esa naturaleza con propósitos políticos-electorales”.

Y finalmente: “Sí (habría un mensaje de protesta), porque no quiero que se continúe con la misma política en América, quiero en los hechos hacer valer la independencia, soberanía y manifestarme por la fraternidad universal, no estamos para confrontación sino para unirnos y aunque tengamos diferencias las podemos resolver escuchándonos, pero no excluyéndonos. Nadie tiene el derecho de excluir”.

¿Así o más claro mister?