Coincidencia de la naturaleza los sismos del 19-S, asegura sismólogo de la UNAM

+ En el marco del seminario “Sismos en Oaxaca IV”, realizado en la Facultad de Arquitectura de CU, el Dr. Víctor Hugo Espíndola Castro explicó que no hay una causa científica para los sismos del 19 de septiembre, sino una probabilidad estadística ínfima que se cumple.

Oaxaca de Juárez, Oax.- Acerca de las explicaciones que la población busca por el 19-S, para la sismología se trata de “una desagradable coincidencia”. Los sismos del 19 de septiembre en diferentes años, “han sido una probabilidad estadística ínfima que se cumple, no hay certeza alguna”, dijo el Dr. Víctor Hugo Espíndola Castro, representante del Servicio Sismológico de la UNAM, al término de la conferencia “Oaxaca a través de los sismos”, impartida este jueves en la Facultad de Arquitectura de la Universidad Autónoma “Benito Juárez” de Oaxaca (UABJO) como parte de un seminario dirigido a estudiantes y profesionales de la Arquitectura.

Durante su estancia en la Máxima Casa de Estudios explicó que no hay una causa científica, sino una probabilidad estadística muy pequeña, que no debe minimizarse. En cuanto al estudio que se ha mencionado podría iniciarse por parte de científicos sobre los sismos del 19-S, consideró que no sería viable ya que implicaría estudiar todos los temblores de septiembre, no solo de un día.

“Tendríamos que concentrar un conjunto de datos de siglos, información histórica, para hacer un análisis válido. Estos sismos del 19-S estadísticamente son una coincidencia, es la forma coloquial de decirlo, es bajísima la posibilidad pero no podemos negar que exista; la naturaleza no tiene calendario”. Dr. Víctor Hugo Espíndola Castro

Los epicentros y las magnitudes de los tres movimientos telúricos ocurridos en nuestro país durante ese día son distintos, acontecidos en diferentes años, sin embargo han tenido un impacto profundo en la memoria colectiva. “Los tenemos muy presentes desde el 85 a la fecha y nos siguen causando mucha sorpresa”.

En la memoria histórica de las y los mexicanos está presente el terremoto del 19 de septiembre de 1985. Un movimiento de gran intensidad ocurrió en el año 2017, precisamente en el día del aniversario de la tragedia del 85; algo similar sucedió este 19 de septiembre de 2022.

En tal sentido, destacó que lo más importante es la prevención. Conocer los espacios donde habitualmente nos desenvolvemos, forma parte la prevención; si alguien va a viajar, hay que conocer las condiciones de esos lugares y sus protocolos. “Cada sismo es diferente, tiene distintas características y son impredecibles, así que cuando ocurra, que nos tome preparados y siguiendo los protocolos de protección civil”, puntualizó en entrevista.