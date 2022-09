¿Tienes un perro o un gato? Checa esta lista de cosas que necesitan

+ Con motivo del Día Mundial de las Mascotas que se celebra el 28 de septiembre, te compartimos una lista de consideraciones que debes tomar en cuenta, en caso de ser tutor de algún perro y/o gato.

Ciudad de México.- Desde 2014, el Día Mundial de las Mascotas se celebra el 28 de septiembre de cada año para conmemorar a los animales que forman parte de nuestra vida y traen alegría. Una de las razones principales por las que buscamos tener una, es la compañía que nos brindan.[1]

¿Sabías que algunos investigadores han señalado que tendemos a elegir a mascotas cuya personalidad sea igual a la nuestra? Algunos estudios indican que perros y gatos llegan a tener características parecidas a las de los seres humanos.[2] Ciertamente ambos necesitan de atenciones diferentes según su personalidad, pero hay cosas en las que coinciden y que es necesario que tengas en cuenta sin importar si ya eres tutor de un lomito, un michi o simplemente estás considerando sumar a alguno a tu familia.

Espacio físico

Tanto perros como gatos necesitan contar con sus espacios. Procura tener lugar suficiente para que tu mascota se sienta parte de tu entorno, pero también para que esté lo suficientemente cómoda pues como los humanos, pasan por momentos de estrés, somnolencia o irritabilidad.[3] Los perritos son naturalmente proclives a pasar tiempo fuera, ya sea paseando o jugando. Por otro lado, los gatos son cazadores natos, pero tienden a preferir estar en el interior. Decide qué necesitas tener para ajustar el ambiente según las preferencias de tu compañero.

Higiene y salud

Es bien sabido que los gatos suelen ser más independientes y cuentan con una lengua y dientes que ayudan a asear su pelo; no está de más ayudarlo con cepillado regular o un baño si se ensucia. Por otro lado, los perros necesitan baños y cepillado con productos diseñados específicamente para limpiar su pelaje.

Salud

Los parásitos son una importante causa de afecciones en los caninos y felinos. Pulgas, garrapatas y distintos tipos de gusanos y ácaros contribuyen al deterioro de su salud y representan un riesgo para los humanos al poder ser transmisibles. Tu veterinario podrá recomendarte algún antiparasitario, que será tu aliado para ayudar al control de infestaciones.

En gatos, “Las parasitosis son motivo de consulta muy frecuente al veterinario y entre las más comunes, se encuentran las intestinales”, indicó el MVZ Jesús Marín Heredia, Jefe de departamento de Medicina, Cirugía y Zootecnia para Pequeñas Especies de la UNAM. “Viajar con mascotas incrementa el riesgo de infestación y dispersión entre regiones, lo que puede ser un reto de diagnóstico para los veterinarios que no están familiarizados con enfermedades no endémicas” [4] , explicó la MVZ. Samantha Hay-Parker, Asesora Técnica Veterinaria de Boehringer Ingelheim México.

Alimentación

Independientemente de perros o gatos, asegúrate de elegir un producto que sea completo y equilibrado revisando la información en las etiquetas. Para mayor seguridad, confirma con su veterinario que el alimento elegido es ideal y de buena calidad. Las dietas completas y equilibradas deben contener la cantidad mínima de todos los nutrientes necesarios para que tu mascota pueda disfrutar de una buena calidad de vida y gozar de buena salud.[5]

El tipo de alimentación que requieren también dependerá de si sufren de alguna alergia o si tienen algún padecimiento, pues aquellos como la Enfermedad Renal Crónica, que podría presentar un gato, exigen una dieta controlada en niveles de proteína, ácidos grasos y reducida en sodio, así como otros ajustes según la etapa en la que se encuentre. Asegúrate de prestar atención a sus necesidades.

Esterilización

Debido al alto número de mascotas y sobre todo a aquellas que no tienen un hogar, la práctica suele ser recomendada por veterinarios para controlar a poblaciones caninas y felinas. Con ello ayudas a evitar la propagación de enfermedades entre animales, que mueran a causa de alguna de ellas o que sean abandonados y sacrificados.

Cada mascota es diferente por lo que revisar los elementales en cuanto a cuidados con ayuda de esta lista, ayudará a prepararte para brindarles una buena calidad de vida y alcanzar una mayor esperanza de vida.

Montserrat Escartin | Boehringer Ingelheim Animal Health