¿La UNAM tampoco se toca?

Utopía

En un infrecuente gesto político, el presidente Andrés Manuel declinó opinar sobre el presunto hostigamiento laboral que sufren varios catedráticos por parte de funcionarios de la Universidad Nacional Autónoma de México, a pregunta expresa del colega Hans Salazar. E hizo un símil entre la muy exitosa pero igualmente desafortunada –por reaccionaria–, consigna de “El INE no se toca”, y la inconveniencia de opinar sobre la UNAM porque generaría más incomprensiones, como sucedió con el Instituto Nacional Electoral que todavía preside el derrochador Lorenzo Córdova, quien ya obtuvo seguro de gastos médico mayores hasta 2024.

Si la “clase política” y los dueños de México –que no sólo se “sienten” sino también lo son en términos económicos– comenzaron en forma oportunista pero exitosa por declarar intocable al INE, entonces con mayor razón cabría la declaratoria para la UNAM que goza desde 1929 de autonomía, misma que los grupos dominantes, por lo general vinculados al Partido Revolucionario, la utilizan para permanecer y reproducir hegemonía.

Hace meses la laureada y querida escritora Elena Poniatowska le pidió a López Obrador que no criticara a la UNAM, como si la poderosa burocracia universitaria fuera sinónimo de la gran institución, pues no se olvide que son 15 notables los que designan al rector a espaldas de la comunidad, en una campaña que tiene una fuerte dosis de simulación y que se reeditará el próximo año si los universitarios no logran introducir cambios en las anquilosadas estructuras de gobierno y los métodos de organización interna.

Por lo visto en Palacio Nacional guardan alta estimación por la también periodista, pero no tanta como para atender unas críticas que en materia política generalmente son desatinadas, como aquella de cancelar la mañanera porque “no sirve para nada”. Que pregunte doña Elena a las robustas audiencias, incluidas las de Allende el río Bravo.

El hecho es que la máxima casa de estudios “no está al día con la realidad nacional ni ha atendido de raíz fenómenos tan graves como la violencia de género, … conflictos internos e incluso posibles choques con el gobierno federal”, si nos atenemos al diagnóstico del director general de Evaluación Institucional, para quien desde hace décadas, la UNAM “ha mantenido a sus alumnos en un estado de desatención, atribuyendo sus inconformidades e intentos organizativos a supuestas conspiraciones externas…”

Interesante visión la del miembro del Instituto de Investigaciones Económicas, Imanol Ordorika, quien pronostica que la problemática que padece la Universidad Nacional “puede llevarla a una pérdida de legitimidad frente a la sociedad”.

Mas también es insuficiente porque elude Ordorika en entrevista con Emir Olivares y Fernando Camacho, que la UNAM reproduce una de las peores características del ámbito laboral y que es la enorme disparidad salarial y de prestaciones entre su planta docente con una enorme mayoría que percibe ingresos raquíticos por hora clase y otra muy selecta de docente e investigadores que ganan muchísimo más.

Pero sí toca al corazón del tema al enunciar que uno de los causantes de esta situación es la existencia de grupos dominantes que reproducen una estructura obsoleta y mantienen una forma de gobierno totalmente desequilibrada, donde persiste el carácter subordinado de los órganos colegiados a las autoridades unipersonales y se mantienen pactos patriarcales de encubrimiento en casos de hostigamiento sexual.

Ojalá (Alá o dios quiera) y La Jornada retome estas entrevistas sobre la UNAM en forma regular hasta la sucesión del rector, pues Proceso no lo hará por intereses propios de la casa de Fresas 13.

Eduardo Ibarra Aguirre Autor de Utopía. Coordinador del Grupo María Cristina. Perseguido por la Sedena (1993-2002) por difundir la propuesta del ombudsman militar. Demandante laboral del CEN del PRI (1992-93). Editor de Forum en Línea desde diciembre de 1993. Redactor de cinco libros y coautor de ocho. Corresponsal en Moscú (1977-79) y becario en Berlín (1967-68). Colaborador desde el 12 de abril de 2021.

Las opiniones expresadas por los columnistas en sus artículos, son de exclusiva responsabilidad de sus autores y pueden no representar la postura o línea editorial de PressLibre.