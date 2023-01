Genaro García Luna en la Mañanera

Diario Ejecutivo

El presidente Andrés Manuel López Obrador anunció este martes que, por lo menos durante el tiempo que dure el juicio en su contra en Estados Unidos, se abordará todos los días el tema de Genaro García Luna.

El mandatario dijo que de manera cotidiana habrá un informe sobre el caso, porque es importante que la gente que ve las mañaneras conozca cómo se lleva a cabo este juicio que comenzó el lunes.

“Y es importante porque, primero, muy vergonzoso, se trata de una autoridad del más alto nivel que estaba a cargo de la seguridad pública durante el gobierno de Calderón y que tenía una doble función, según las acusaciones que está haciendo el gobierno de Estados Unidos: que al mismo tiempo que se encargaba de la seguridad pública, protegía a uno de los carteles o de los grupos de la delincuencia organizada, estaba al servicio de un grupo de la delincuencia organizada y que recibía dinero por eso”, añadió.

Agregó que sus abogados sostienen que es inocente, que quienes lo acusan no cuentan con pruebas y que se están valiendo de testigos protegidos que tienen también antecedentes penales, que fueron deportados a Estados Unidos y que eso es lo que están utilizando de prueba. Hasta ahora, no ha habido pruebas así, vamos a decir, fehacientes. “Se habla también que acumuló una fortuna de muchísimo dinero, de alrededor de mil millones de dólares. Ayer, el que lo acusa habla de que recibía un millón de dólares diarios”, añadió.

Recordó al escritor José Agustín por tratarse de un drama judicial, una tragicomedia y “no queremos que pase de noche o que la gente no se entere, porque sinceramente no le tenemos confianza a los medios convencionales en el país porque guardaron silencio durante mucho tiempo, incluso avalaron acciones vinculadas con los gobiernos anteriores, sobre todo en el tema de corrupción. Y vuelvo a repetir, no todos los medios, pero sí tienen más capacidad de informar masivamente no están hoy muy dispuestos a hacerlo, a garantizar el derecho a la información que tiene el pueblo. Entonces, por eso vamos a estar informando”, reiteró.

El informe, reiteró, será diario. “Vamos a buscar un mecanismo con el compromiso de hacer las cosas lo más objetivo posible, porque esto de la objetividad también es relativo, pero lo más profesional, informar”, dijo.

Unas horas después, el canciller Marcelo Ebrard informó que el proceso legal en contra del ex secretario de Seguridad Pública Genero García Luna con el que el gobierno mexicano busca recuperar 700 millones de dólares, deriva de una demanda civil interpuesta el 21 de septiembre de 2021 por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) en contra de 39 empresas y fideicomisos pertenecientes o en los que participan el exsecretario de Seguridad Pública o sus allegados.

La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) está dando seguimiento al litigio, porque al presentar la denuncia, la Unidad de Inteligencia Financiera se denunció que había dinero público en empresas ligadas al exfuncionario del gobierno de Felipe Calderón. El objetivo es la restitución de “todos los bienes que existan a nombre de García Luna, en Florida especialmente, sean a nombre de él o sus allegados, señaló.

Acuerdo para el litio

Por cierto que en la misma mañanera del martes, el presidente dijo que se está negociando para llegar a un acuerdo, antes de iniciar un proceso jurídico, con una empresa acuerdo (¿la china Gangfeng Lithium, que tiene acuerdos con exfuncionarios ligados a Enrique Peña Nieto?) que tenía algunos trabajos exploratorios sobre el litio, en un área muy pequeña, muy limitada.

En cuanto al proceso para la explotación de libro dijo que la secretaria de Economía, Raquel Buenrostro, está trabajando con varias instituciones del gobierno federal, está trabajando Conacyt, está trabajando Energía, desde luego Hacienda, Economía, Relaciones Exteriores, todos, para fortalecer esta empresa (la paraestatal Litiomx) que es parte de todo el desarrollo tecnológico del Plan Sonora.

La semana pasada, Alfonso Durazo, gobernador de Sonora, estado que presumiblemente tiene las mayores reservas de litio del país, informó que hay un acuerdo para que la explotación del llamado oro blanco se haga preferentemente con aquellas empresas que forman parte del bloque comercial del cual es parte México, es decir, América del Norte.

En su mañanera del martes, el presidente estará precisamente en Sonora y se calcula que el próximo 19 de febrero, López Obrador dará a conocer las primeras concesiones de litio a la empresa estatal Litio para México (LitioMx), la cual fue creada el pasado 22 de agosto y ahora es parte del denominado Plan Sonora.

Información de La Jornada señala que según el Servicio Geológico de Estados Unidos, México tiene 1.7 millones de toneladas de reservas de litio, tres por ciento de las que hay en todo el mundo, esto sin contar los cuatro campos que tiene reservados el gobierno por medio del Servicio Geológico Mexicano, dos de ellos enormes en Sonora, otro en Puebla y uno más en Jalisco; a lo que se suma que hay manifestaciones de litio en 82 localidades del país.

