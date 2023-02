Golpeteo político y expectativas empresariales

Utopía

Las oportunidades de negocio en México “pese al golpeteo político” no se pueden dejar ir, y mucho menos si existe optimismo y confianza en el país, coincidieron en señalar los directores de las casas de bolsa que mayor importe operaron en el mercado accionario el año pasado, durante la premiación Lo mejor de la operación 2022.

Dijeron mucho más los señores de la especulación financiera el viernes 3, por ejemplo Carlos Bremer, director general de Value Casa de Bolsa, explicó que Estados Unidos tiene una muy mala relación con Asia, en particular con China, y esa situación al único que le beneficia es a México, con la relocalización de empresas (nearshoring), pues si tal oportunidad no la toman los mexicanos, lo harán otros países.

Héctor Romero, director general de Punto Casa de Bolsa, aseveró que México “siempre está de moda” (sic). Hoy se escucha nearshoring, como una estrategia para optimizar las actividades productivas, y de la que México puede beneficiarse por su cercanía con EU. También ponderó que el tipo de cambio está en 18.50 pesos por dólar –el fin de semana tuvo una ligera caída y provocó entusiasmo en la mediocracia–; es decir, hay una gran confianza en el país y es importante que todas las casas de bolsa “sigamos transmitiendo esa confianza”. Todo lo contrario al primitivo golpeteo político que con frecuencia raya en la tontería, la carencia de la menor dosis de propuestas alternativas por los partidos de Va por México que padecen un desencuentro con el PRD por el feo ninguneo que le aplican.

El director general de Finamex Casa de Bolsa, Eduardo Carrillo, no tuvo empacho en reconocer que “México tiene empresas públicas de alta calidad mundial, pero se necesitan más para que haya mayor oferta para los inversionistas, quienes están ávidos de participar en los mercados financieros”. Y muchas otras voces por el estilo.

En la misma sintonía pero desde Villa de Reyes, San Luis Potosí, el presidente Andrés Manuel postuló que México ofrece a empresas de todo el mundo condiciones excepcionales, y muestra de ello es el creciente flujo de inversión extranjera directa, que se encuentra en niveles récord; esto durante el anuncio de que la firma alemana BMW inyectará capital por 800 millones de euros (alrededor de 16 mil 400 millones de pesos) en su planta en México.

Pronosticó que “Va a llegar el día en que no se van a poder vender vehículos que no sean movidos por energía renovable”. Y señaló que en ese rumbo ya todos los acuerdos que se están haciendo son para la defensa y protección del medio ambiente, para enfrentar los problemas del cambio climático.

Apuesta que los políticos demagogos y frívolos como Ricardo Anaya, el ahora radicado en EUA como prófugo de la justicia, ansiosos decretaron el fin del ciclo de los energéticos no renovables y sentenciaron que la época del petróleo concluyó, justo cuando en el mundo se revaloró en términos monetarios y geopolíticos como consecuencia de la pandemia del SARS-CoV- 2 y de la guerra entre Rusia y Ucrania.

No le falta razón al tabasqueño de Tepetitán (Macuspana) cuando más allá de su característico y obligado optimismo como presidente que es, postula: Tenemos un nuevo acuerdo comercial y eso ha significado la llegada de más inversión extranjera, hay récord de inversión foránea y tenemos condiciones excepcionales para la diversificación. En 2022, el crecimiento fue de 3%; tenemos trabajadores de primera, una mano de obra creativa y responsable que no se consigue fácilmente en otros países.

Eduardo Ibarra Aguirre Autor de Utopía. Coordinador del Grupo María Cristina. Perseguido por la Sedena (1993-2002) por difundir la propuesta del ombudsman militar. Demandante laboral del CEN del PRI (1992-93). Editor de Forum en Línea desde diciembre de 1993. Redactor de cinco libros y coautor de ocho. Corresponsal en Moscú (1977-79) y becario en Berlín (1967-68). Colaborador desde el 12 de abril de 2021.

